Минск будет решать вопрос о признании Донбасса совместно с Москвой

Белоруссия и Россия примут совместное решение о признании Донецкой и Луганской народных республик, если в этом возникнет необходимость. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Мы договоримся с [президентом РФ Владимиром] Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение», - цитирует Лукашенко ТАСС.

Напомним, что 15 февраля Госдума направила президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Комментируя это предложение, глава государства отметил, что депутаты «ориентируются на мнение своих избирателей», а «Россия должна сделать всё для решения проблем Донбасса», но с оглядкой на Минские соглашения. На Западе предупредили, что признание Москвой ДНР и ЛНР будет означать разрыв минских договорённостей.