Мишустин потребовал развернуть доплаборатории в регионах
Федерация
Сегодня, 14:16
В России будет разработана схема дополнительных лабораторий по определению коронавирусной инфекции в Москве и регионах. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Михаил мишустин, сообщает сайт федерального правительства.
Также поручено принять меры по информированию населения о результатах анализов на коронавирус, которые были проведены в новосибирском “Векторе”.
До завтра, 25 марта, Минздраву и Роспотребнадзору необходимо утвердить инструкции и методические указания по работе с населением для информирования о симптомах, профилактики, мерах и действиях, которые следует применять в учреждениях и на предприятиях.
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