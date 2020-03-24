Мишустин потребовал развернуть доплаборатории в регионах

В России будет разработана схема дополнительных лабораторий по определению коронавирусной инфекции в Москве и регионах. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Михаил мишустин, сообщает сайт федерального правительства.

Также поручено принять меры по информированию населения о результатах анализов на коронавирус, которые были проведены в новосибирском “Векторе”.

До завтра, 25 марта, Минздраву и Роспотребнадзору необходимо утвердить инструкции и методические указания по работе с населением для информирования о симптомах, профилактики, мерах и действиях, которые следует применять в учреждениях и на предприятиях.