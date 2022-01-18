Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на дистант

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу и обеспечить тестирование и вакцинацию сотрудников, работающих в офисах.

«Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу», - обратился к работодателям премьер на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

По его словам, в первоочередном порядке на дистант нужно отправлять сотрудников старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями.

Кроме того, глава правительства рекомендовал работодателям проводить тестирование на ковид оставшихся на рабочих местах сотрудников.

«Прошу работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удалённый режим, - сказал премьер. - И нужно создать максимально безопасные условия на рабочих местах».