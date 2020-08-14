ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

“Молодежь развращена”: Чубайс предложил платить за образование детей после 3 класса

Федерация
Сегодня, 11:43
Размер текста

Глава Роснано и отец российской ваучерной приватизации Анатолий Чубайс сделал сенсационное заявление. Он предложил сделать школьное образование платным после 3 класса. Свою инициативу он озвучил во время конференции “Россия-2050”.

По его мнению, у подрастающего поколения слишком большой выбор получения образования на бесплатной основе, поэтому молодежь “слишком развращена” и не ценит то, что дает государство. “Образование - такой же ресурс, как нефть, например, поэтому нельзя ему быть бесплатным. Каждый сын тракториста намерен отхапнуть что-то от государства, россияне избалованы советским наследием, которое включает в себя и бесплатное образование», - передает слова Анатолия Чубайса ИА «Ореанда-Новости».

Отметим, что высказывание политика явно противоречит действующей в стране Конституции, п.2 ст.43 которой гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Общество
Сегодня, 12:25
В Челябинской области торжественные линейки в День знаний пройдут без родителей
Федерация
10.08.20 12:09
В российских школах внедрят наставников
Общество
09.07.20 16:31
Двум выпускникам Челябинска вызывали скорую во время ЕГЭ, а троих не допустили из-за температуры
Федерация
15.06.20 14:48
Продлим лето на все времена: Жириновский призвал перенести День знаний
12.08.20 12:04
Многодетным россиянам хотят прибавить отпуск
12.08.20 11:32
Трехслойная защита: американские ученые назвали самые эффективные и бесполезные маски
11.08.20 13:27
Малоимущим россиянам добавят деньги на детей
11.08.20 13:24
В России подсчитали стоимость квеста “собери ребенка в школу”
11.08.20 11:54
Банки отказали в поддержке ковидных россиян
10.08.20 15:17
В Китае новый смертельный вирус передается через укусы клещей
10.08.20 14:54
Путин напомнил Лукашенко о братстве
10.08.20 12:09
В российских школах внедрят наставников
07.08.20 13:34
Квартирная копилка: в России хотят ввести спецвклады на жилье
07.08.20 13:32
России предложили отменить налог на отечественные авто
Экономика
Сегодня, 11:12
Жители Челябинской области пожаловались в Контрольно-счетную палату на низкие зарплаты
Общество
Сегодня, 12:25
В Челябинской области торжественные линейки в День знаний пройдут без родителей
Новости
Сегодня, 12:30
Федерация
“Бесплатная мойка лиц” не пройдет: в России ужесточат наказание за автохулиганство
Сегодня, 11:13
Экономика
Доля ВТБ Факторинг на рынке Уральского федерального округа превысила 50%
Сегодня, 11:06
Общество
Санатории Челябинской области готовы принимать школьников на оздоровление круглый год
Сегодня, 00:34
Общество
Очередной жертвой коронавируса стала медсестра ЧОКБ
Вчера, 20:09
Среда обитания
За очистку южноуральских водоемов возьмутся добровольцы и дайверы-профессионалы
Материалы рубрики
Сегодня, 12:30
Федерация
“Бесплатная мойка лиц” не пройдет: в России ужесточат наказание за автохулиганство
Вчера, 13:13
Федерация
В Кремле опровергли сообщения о встречи Путина и Лукашенко
Вчера, 12:49
Федерация
В российских новостройках плата за тепло может вырасти на 30%
Вчера, 12:14
Федерация
Испанские ученые нашли способ уменьшить количество смертей от covid-19
Вчера, 10:06
Федерация
Билл Гейтс: “Изменение климата хуже covid-19”
Теги
школа
Анатолий Чубайс
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика