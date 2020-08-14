“Молодежь развращена”: Чубайс предложил платить за образование детей после 3 класса

Глава Роснано и отец российской ваучерной приватизации Анатолий Чубайс сделал сенсационное заявление. Он предложил сделать школьное образование платным после 3 класса. Свою инициативу он озвучил во время конференции “Россия-2050”.

По его мнению, у подрастающего поколения слишком большой выбор получения образования на бесплатной основе, поэтому молодежь “слишком развращена” и не ценит то, что дает государство. “Образование - такой же ресурс, как нефть, например, поэтому нельзя ему быть бесплатным. Каждый сын тракториста намерен отхапнуть что-то от государства, россияне избалованы советским наследием, которое включает в себя и бесплатное образование», - передает слова Анатолия Чубайса ИА «Ореанда-Новости».

Отметим, что высказывание политика явно противоречит действующей в стране Конституции, п.2 ст.43 которой гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования.