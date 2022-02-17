17.02.2022
Суд подтвердил, что цены на телетрапы в аэропорту Челябинска завышены
17.02.2022
ВТБ выступает за удаленную сдачу биометрии для получения ипотеки онлайн
17.02.2022
Не случилось: челябинская конькобежка не вошла в десятку лидеров Олимпиады
17.02.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ находятся 241 класс и восемь школ
17.02.2022
Минск будет решать вопрос о признании Донбасса совместно с Москвой
17.02.2022
На Донбассе возобновились военные действия: в Кремле предупредили о провокациях
На Донбассе возобновились военные действия: в Кремле предупредили о провокациях
17.02.2022
Минск будет решать вопрос о признании Донбасса совместно с Москвой
03.02.2022
Власти Украины ограничат выезд из страны для граждан призывного возраста
01.02.2022
В ДНР заявили о готовности обратиться за военной помощью к России
08.12.2021
Владимир Путин и Джо Байден обсудили Украину: откровенно и по-деловому
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022
Это дно, товарищи: вбухивают миллионы, но челябинский Ленин все еще трещит по швам
16.02.2022
УФСБ России по Челябинской области – 88 лет
16.02.2022
В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении
14.02.2022
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022