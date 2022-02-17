На Донбассе возобновились военные действия: в Кремле предупредили о провокациях

Вооружённые силы Украины сегодня, 17 февраля, обстреляли девять населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщают представительства республик в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подразделения ДНР и ЛНР отвечают ответным огнём. Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется.

Обострение военной обстановки прокомментировал представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник. По его словам, Украина устала ждать «российское вторжение» и сама начала массовые провокации по всей линии соприкосновения в Донбассе, передаёт ТАСС.

О провокациях сегодня предупредили и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что за последние сутки обстановка на линии разграничения в Донбассе резко обострилась.

«Мы слышим на протяжении последних суток сообщения о том, что, дескать, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе, но речь идёт о нашей собственной территории. Но никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооружённых сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация», - цитирует Пескова ТАСС.

Добавим, что в зону силовой операции в Донбассе сегодня отправился президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил у себя в Инстаграме. Добираться до территории боевых действий украинский лидер предпочёл на катере по Азовскому морю.