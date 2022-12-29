На Госуслугах открылась форма заявления на единое пособие на детей и беременным женщинам

В 2023 году семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины будут получать единое пособие. Оно объединит существующие выплаты для нуждающихся семей. Рассматривать заявления начнут с 9 января 2023 года, но отправлять их можно заранее – на Госуслугах открылась специальная форма.

Размер пособия зависит от степени обеспеченности семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе.

Какие выплаты объединит единое пособие

беременной женщине при постановке на учёт до 12 недель

на первого ребёнка до 3 лет

на третьего или последующих детей до 3 лет по региональным правилам

на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет

Можно не обращаться за единым пособием и, например, в 2023 году получать ранее назначенное пособие на детей от 8 до 17 лет до конца срока.

Кто может получать

Беременные женщины и семьи с детьми, у которых

среднедушевой доход не более прожиточного минимума на душу населения в регионе

имущество членов семьи – не больше установленного перечня

у взрослых членов семьи был доход или объективные причины его отсутствия (уход за ребёнком до 3 лет или за нетрудоспособным, болезнь и т.д.)

Как заполнить заявление на единое пособие

Авторизуйтесь на портале Госуслуг под своей учётной записью. Она должна быть подтверждённой. Выберите услугу «Единое пособие на детей и беременных женщин». Проверьте личные данные: ФИО, телефон и почту, паспорт, СНИЛС, адрес. Отметьте, какую выплату хотите получить, укажите дополнительные сведения, которые могут повлиять на оформление пособия (например, сведения об уходе за нетрудоспособными лицами). Внесите данные о семейном положении, детях и составе семьи. Выберите способ получения пособия: на счёт в банке или в почтовом отделении.

В некоторых случаях нужно будет предоставить оригиналы документов в ведомство.

Подробнее о едином пособии