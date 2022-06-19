На «Невском пятачке» установили стелу в память об южноуральских защитниках Ленинграда

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Мусор
Транспорт
Арест Николая Сандакова
Дело Извекова
Наркотики
Бунт в копейской колонии
С добрым утром, Урал!
Гроза
ЗСО
Детское питание
Арест чиновников Озерска
Автовокзал Челябинск
Анонсы
корона
Экология
Зеленая революция
Дело Александра Уфимцева
Поправки в Конституцию
Здоровье
Коррупция в филиале ЧелГУ
Дело Жана Мезенцева
Дело Попова и Щербаковой
Паводок
Арест Васькова
Банкротство Уралбройлер
Протесты медиков
Голодовка в Розе
Ситуация на Украине
Лесные пожары
Физкультминутка
Метро в Челябинске
Дело Дмитрия Замятина
Дело Александра Путина
Крещение
На житейских перекрестках
Дело Корецкого
Глазами краеведа
Борьба с наркотиками
Коронавирус
Арест Ардабьевского
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Транспорт
Наркотики
корона
Уголовное дело Юревича
Коррупция в филиале ЧелГУ
Война в Сирии
Тефтелев коррупция
Образование
Анонсы
Экология
Метро в Челябинске
Банкротство Уралбройлер
Дело Жана Мезенцева
Дело Андрея Косилова
Зеленая революция
Коронавирус
Борьба с наркотиками
Мусор
Физкультминутки
На житейских перекрестках
Поправки в Конституцию
Крещение
ЗСО
Голодовка в Розе
Арест Николая Сандакова
Арест Васькова
Дело Дмитрия Замятина
Бюджет
Выборы мэра
Паводок
Переселение поселка Роза
С добрым утром, Урал!
Челябинск минирование
Арест Юрия Серебренникова
Детское питание
Здоровье
ЕГЭ
Дело Александра Путина
Арест чиновников Озерска
Спецоперация на Украине
Дело Продкорпорации
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин, губернатор Челябинской области Алексей
19.06.2022

Президент, губернатор и спикер Челябинской области поздравляют медработников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Накануне Дня медицинского работника, 18 июня, фельдшер из Челябинской области Ксения Дани
18.06.2022

Фельдшер из Челябинской области пообщалась с президентом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области продлено штормовое предупреждение – ливни, грозы, град, шквалистый ветер.
18.06.2022

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение по 19 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
За 4 месяца с момента начала СВО все большее количество думающего населения в мире приходит к осо
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
18.06.2022

Быть достойными жителей Донбасса, своих предков и своей истории
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С начала Специальной военной операции на Украине 24 февраля весь мир проснулся в новой реальности
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
18.06.2022

России нужна собственная концепция справедливого мироустройства
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.06.2022

На птицефабрике под Челябинском случился большой пожар
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.06.2022

От областной больницы до «Изумруда»: челябинцам напомнили о работе рекреационного маршрута
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.06.2022

На пяти пригородных маршрутах Челябинской агломерации заработает пересадочный билет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.06.2022

Центральный район Челябинска расцвел и заблагоухал
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.06.2022

В Челябинске с целью ее последующего развития исследуют улицу Пушкина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.06.2022

В Копейске снова горела «ГАЗель»
блокада Ленинграда
Защитники Ленинграда
Алексей Текслер
Александр Лазарев
Александр Дрозденко
Ленинградская область
Федерация
19.06.2022 13:18

На «Невском пятачке» установили стелу в память об южноуральских защитниках Ленинграда

На Интернациональной аллее Памяти и Славы на территории «Невского пятачка» в Ленинградской области установлена стела «Красноармейцам из Челябинской области, защищавшим Ленинград». В торжественной церемонии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Законодательного собрания региона Александр Лазарев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Невский Пятачок» – крохотный плацдарм на берегу Невы, который сыграл важную роль в обороне Ленинграда и прорыве блокады. Он был назван «пятачком», потому что этот участок на карте можно было закрыть пятикопеечной монетой. На «невском пятачке» отдали свои жизни сотни воинов из Челябинской области, сообщили в в пресс-службе регионального парламента региона.

В наши дни «Невский пятачок» — крупный исторический памятник в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда». На протяжении последних лет на территории мемориала устанавливаются стелы в память об ожесточенных боях и тысячах погибших воинов, защищавших плацдарм. Челябинская область – 30-й регион, который принимает участие в этой эстафете.

По данным «Книги Памяти» 847 южноуральцев-участников Великой Отечественной войны сражались на «Невском пятачке» и уже никогда не вернулись из-под Ленинграда. А сразу после освобождения Ленинграда от блокады первый эшелон с продуктами - три вагона с растительным маслом - пришел в город с Южного Урала, рассказали в правительстве Ленинградской области.

Исполнителем стелы воинам Челябинской области стал скульптор Владислав Булычев. Плита памятника сделана из змеевика, уральского камня, добытого ручным способом. Рельеф исполнен из чугуна. Одним из элементов мемориальной стелы стала гильза от снаряда боевого танка Т-34, найденная поисковиками в 2012 году на Синявинских высотах. В нее заложена земля из южноуральских муниципалитетов, внесших значительный вклад в помощь стране в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

 

«Невский пятачок» – место, которое навсегда останется в моей памяти. Этот крошечный плацдарм называют землей бесстрашия. Она обильно полита кровью советских солдат. Свои жизни здесь отдали и красноармейцы из Челябинской области. Мы будем помнить о каждом из них, - сказал на церемонии открытия стелы Александр Лазарев. - И в эти дни на Донбассе наши ребята мужественно выполняют свой воинский долг. Они достойны своих дедов и прадедов. Сейчас крайне важно, не дать забыть подвиг защитников «невского пятачка», не дать исказить историческую правду. Это наш долг и святая обязанность. Здесь сражались наши земляки. Они погибли, чтобы жили мы!».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил, что 22 июня вся страна будут отмечать трагическую дату - День начала Великой Отечественной войны. И в преддверии этого дня южноуральцы отдали дань памяти героическим землякам, которые не дали врагу прорваться к Ленинграду.

«Ленинградская область испытала огромные тяготы во время Великой Отечественной войны. Очень символично, что сегодня наши друзья, Челябинская область, открывают стелу – камень памяти южноуральцам, которые погибли и здесь на «Невском пятачке», и погибли, защищая Ленинград, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Это очень важно, когда мы сегодня устанавливаем от челябинцев рубежный камень, вспомнить, что творят политиканы с другой стороны, они сносят памятники советским воинам. У советского солдата не было национальности, это был воин-освободитель. И мы отдаём дань памяти всем, кто освобождал Ленинград от блокады».

Алексей Текслер рассказал, что недалеко от этого памятного места, со стороны Ладоги, воевал его дед, на тот момент ему было 18 лет. «Для меня очень ответственно сейчас присутствовать здесь. Очень важно, что мы помним, знаем и рассказываем об этом детям. Если не знать и не помнить, то эта фашистская зараза прорастает. Огромное спасибо ветеранам. У нас в Челябинской области не было боев, но был свой, трудовой фронт», - подчеркнул губернатор.

В годы Великой Отечественной войны Челябинская область была превращена в мощный центр оборонного производства. Здесь были организованы предприятия по изготовлению значительной части боеприпасов для нужд фронта. Челябинск–Танкоград, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Кыштым, Нагайбакский район – каждый из городов и районов внес вклад в общую большую Победу.

Также Алексей Текслер передал книгу со списками воинов из Челябинской области, защищавших Ленинград, заведующему музеем-заповедником «Прорыв Блокады Ленинграда» Денису Пылёву.

ФОТО: пресс-служба Законодательного собрания и пресс-служба губернатора Челябинской области

блокада Ленинграда
Защитники Ленинграда
Алексей Текслер
Александр Лазарев
Александр Дрозденко
Ленинградская область
Новости по тегу: блокада Ленинграда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.01.2022

В Челябинске пройдет акция «Блокадный хлеб»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.09.2021

В Челябинской области прозвучал колокольный звон в память о жертвах блокады Ленинграда
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская полиция сегодня, 17 июня, начала выдавать защитникам леса
Происшествия

Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми

17.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в течение трех дней – с 17 по 19 июня – будет проходить XXVIII Всероссийски
Общество

АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня

17.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На площадях Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию
Экономика
Транспорт

На ЧТПЗ будут производить троллейбусы

16.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером принимает участие в меро
Федерация

Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений

15.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области сдвигаются сроки строительства базовых станций сотовой связи. Они должны бы
Общество

Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет

15.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги рабочего визита деле
Общество

Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни

15.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин, губернатор Челябинской области Алексей
19.06.2022

Президент, губернатор и спикер Челябинской области поздравляют медработников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Накануне Дня медицинского работника, 18 июня, фельдшер из Челябинской области Ксения Дани
18.06.2022

Фельдшер из Челябинской области пообщалась с президентом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области продлено штормовое предупреждение – ливни, грозы, град, шквалистый ветер.
18.06.2022

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение по 19 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
За 4 месяца с момента начала СВО все большее количество думающего населения в мире приходит к осо
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
18.06.2022

Быть достойными жителей Донбасса, своих предков и своей истории
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С начала Специальной военной операции на Украине 24 февраля весь мир проснулся в новой реальности
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
18.06.2022

России нужна собственная концепция справедливого мироустройства
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

19.06.2022 13:18

На «Невском пятачке» установили стелу в память об южноуральских защитниках Ленинграда

19.06.2022 12:39

Президент, губернатор и спикер Челябинской области поздравляют медработников

19.06.2022 09:40

На птицефабрике под Челябинском случился большой пожар

18.06.2022 22:53

Фельдшер из Челябинской области пообщалась с президентом

18.06.2022 21:29

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение по 19 июня

18.06.2022 18:05

Быть достойными жителей Донбасса, своих предков и своей истории

18.06.2022 17:54

России нужна собственная концепция справедливого мироустройства

18.06.2022 17:17

Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях

18.06.2022 14:11

От областной больницы до «Изумруда»: челябинцам напомнили о работе рекреационного маршрута

18.06.2022 14:01

На пяти пригородных маршрутах Челябинской агломерации заработает пересадочный билет

18.06.2022 13:39

Центральный район Челябинска расцвел и заблагоухал

18.06.2022 13:19

В Челябинске с целью ее последующего развития исследуют улицу Пушкина

18.06.2022 13:10

Челябинцев приглашают на бесплатный предпремьерный показ сериала «Детективное агентство Мухича»

18.06.2022 13:04

В Копейске снова горела «ГАЗель»

18.06.2022 12:47

Миасс в шоке: в городе ушел под землю грузовик

18.06.2022 12:30

На участке рекультивированного мазутохранилища в Златоусте взошла зеленая трава

18.06.2022 12:05

Воины Росгвардии вернулись домой после «донбасской» командировки

17.06.2022 23:12

Турецкий политолог: Журналистский корпус на ПМЭФ демонстрирует профессионализм

17.06.2022 19:23

В выходные в Челябинской области тепло, дожди и грозы

17.06.2022 19:08

В четырех городах Челябинской области НМУ продлены на сутки, в одном – до полудня субботы

17.06.2022 18:34

Анонсы событий и мероприятий на выходные

17.06.2022 18:25

Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке

17.06.2022 18:22

Задержан заместитель начальника полиции Магнитогорска

17.06.2022 17:58

Штормовое предупреждение для южноуральцев на вечер 17 июня и на 18 июня

17.06.2022 17:02

В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир»

17.06.2022 16:28

На ПЭМФ дан старт «Большому Уралу»

17.06.2022 16:27

На одном из остров озера Увильды нашли тело мужчины

17.06.2022 15:59

Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми

17.06.2022 15:20

Центральный пляж Еткуля готов принять отдыхающих

17.06.2022 15:03

Александр Лазарев: Главная сила здравоохранения – это люди, профессионалы

17.06.2022 14:55

На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве ВТБ и Курганской области

17.06.2022 14:38

Больница в Ясиноватом получила медоборудование и медикаменты от Челябинской области

17.06.2022 14:26

Где в Челябинской области будет выставлен Кубок Гагарина

17.06.2022 14:15

Земельные участки в Миассе, где ликвидировали стихийные свалки, вновь обрастают отходами

17.06.2022 14:12

Зарубежные гости ПМЭФ: России не нужен Запад, чтобы процветать

17.06.2022 13:41

ВТБ запустил трансграничные переводы в национальных валютах 

17.06.2022 13:40

Росрыболовство укрепляет сотрудничество с Челябинской областью

17.06.2022 13:09

В Челябинске на повторный ремонт фасадов хотят потратить полмиллиарда рублей

17.06.2022 12:45

Челябинский «Сигнал» переходит в собственность муниципалитета

17.06.2022 12:19

Пропавший на Украине американский наёмник был обладателем медали «Пурпурное сердце»

17.06.2022 11:55

В Челябинской области дополнительно снизят ставку по ипотеке для ИТ-специалистов

17.06.2022 11:55

ВТБ: россияне направят до 200 миллиардов рублей депозитных средств на новую ипотеку

17.06.2022 11:30

Счастливый Малыш: челябинцы от души радуются за косолапого новосела

17.06.2022 11:29

ВТБ запускает ипотеку под 3% для многодетных семей

17.06.2022 11:26

За сутки заболело ковидом 93 южноуральца, выздоровело 33, умерло трое

17.06.2022 11:24

Тополиных пух снова создает проблемы огнеборцам

17.06.2022 11:19

Третий кадровый военный США пропал без вести на Украине

17.06.2022 11:16

В Челябинской области введен мораторий на проверки получателей бюджетных средств

17.06.2022 11:06

Силовики из Челябинска пострадали в массовой драке в кафе

17.06.2022 10:46

Городской пруд на реке Ай в Златоусте очищают от донных отложений

17.06.2022 10:31

Радость и вдохновение: в Челябинске пройдет концерт творческого союза «Дивьяроса»

17.06.2022 10:26

На территории Миасского округа появится экотехнопарк по обращению с отходами

17.06.2022 10:23

АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня

17.06.2022 10:18

ММК сообщил о реализации очередного экологического проекта

17.06.2022 00:55

Строители Христорождественского собора Челябинска получили благословение Сергия Радонежского

16.06.2022 19:16

Депутат Заксобрания поддержала челябинцев, отстаивающих лес на Тополинке

16.06.2022 18:44

Челябинская область и ГТЛК будут совместно развивать ТЛЦ «Южноуральский» и ОЭЗ «Южноуральская»

16.06.2022 17:43

Челябинские власти показали процесс преображения парка Дружбы

16.06.2022 17:37

В пятницу в Челябинской области – жара, дожди и грозы

16.06.2022 17:34

Важные дорожные артерии Челябинска ремонтируют с опережением графика

16.06.2022 17:28

Анонсы событий и мероприятий на 17 июня

16.06.2022 17:07

Финал 4 сезона проекта "Красота в тебе" прошел в Челябинске

16.06.2022 17:06

Челябинская область и Казахстан будут расширять сотрудничество, в том числе в сфере туризма

16.06.2022 16:48

Челябинские троллейбусы временно не будут ходить по улице Гагарина

16.06.2022 16:39

Текслер предложил ужесточить требования к территориальным сетевым организациям

16.06.2022 16:29

Девять челябинцев получили высший балл за ЕГЭ по математике профильного уровня

16.06.2022 16:17

Рецидивист пытался ограбить прихожанку храма

16.06.2022 16:14

Убийства, мародерство, пытки – фирменный стиль украинских нацбатальонов

16.06.2022 15:48

ЮУ КЖСИ одобрили кредит на строительство школы и детсада в «Белом хуторе»

16.06.2022 15:36

ПМЭФ по-прежнему востребован на Западе

16.06.2022 15:32

В Челябинской области в этом году запустят четыре объекта водоснабжения

16.06.2022 15:32

МегаФон вместе с минпросвещения защитит юных россиян от угроз в Интернете

16.06.2022 15:16

Юные хоккеисты проходят тренировочные сборы в «Солнечной долине»

16.06.2022 15:01

Челябинск очищают от уличных попрошаек

16.06.2022 14:57

Более 333,3 тысячи южноуральцев переболели ковидом с начала пандемии

16.06.2022 14:56

Председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева проиграла иск

16.06.2022 14:52

Офицер СБУ записал в «сепаратистки» собственную учительницу

16.06.2022 14:24

В Карабаше появился «дом культуры на колёсах»

16.06.2022 13:56

В Челябинскую область привезут Кубок Гагарина

16.06.2022 13:54

В Копейске загорелась Газель

16.06.2022 13:30

Текслер оценил троллейбусы, которые поставят в Челябинск и начнут производить на ЧТПЗ

16.06.2022 13:08

На ЧТПЗ будут производить троллейбусы

16.06.2022 12:24

В Чебаркуле полицейский кинолог спас собаку, которая оказалась в строительной траншее

16.06.2022 12:12

Челябинская «Трасса 74» может стать местом притяжения автогонщиков со всей страны

16.06.2022 12:11

Челябинский зоопарк предупреждает об активизации мошенников

16.06.2022 12:04

В 2022 году между Челябинском и Екатеринбургом начнет курсировать скоростной «Орлан»

16.06.2022 12:00

Челябэнерго обеспечил электроэнергией два детских сада в Сосновском районе

16.06.2022 11:54

Большинство челябинцев считают, что школа должна прививать детям любовь к знаниям

16.06.2022 11:42

Дирижер Уральского духового оркестра приглашает на юбилейный концерт

16.06.2022 11:40

Челябинскую активистку движения за сохранение леса на Тополинке оштрафовали на 20 тысяч рублей

16.06.2022 11:37

На таганайской поляне с молодым осинником засветились лоси

16.06.2022 11:27

В Магнитогорске прошёл уникальный для области шахматный турнир

16.06.2022 11:07

Безопасный отдых: «Ростелеком» присмотрит за отдыхающими на челябинских пляжах

16.06.2022 11:00

В Челябинске трамвайным маршрутам присвоили цветовые коды

16.06.2022 10:53

В Копейске сотрудники УФСБ пресекли информационные преступления

16.06.2022 10:24

В Челябинской области с начала 2022 года произошло шесть несчастных случаев на железной дороге

16.06.2022 10:21

«Исповедь» Николая Носкова принесла работнику ММК Гран-при всероссийского фестиваля

16.06.2022 10:21

В Карабаше преображаются территории, которые были загрязнены

16.06.2022 09:41

В Долгодеревенском чат-бот поможет быстрее вызвать врача на дом для ребенка

16.06.2022 00:33

В Челябинск доставили чудотворную святыню - ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского