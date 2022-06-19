На «Невском пятачке» установили стелу в память об южноуральских защитниках Ленинграда

На Интернациональной аллее Памяти и Славы на территории «Невского пятачка» в Ленинградской области установлена стела «Красноармейцам из Челябинской области, защищавшим Ленинград». В торжественной церемонии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Законодательного собрания региона Александр Лазарев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Невский Пятачок» – крохотный плацдарм на берегу Невы, который сыграл важную роль в обороне Ленинграда и прорыве блокады. Он был назван «пятачком», потому что этот участок на карте можно было закрыть пятикопеечной монетой. На «невском пятачке» отдали свои жизни сотни воинов из Челябинской области, сообщили в в пресс-службе регионального парламента региона.

В наши дни «Невский пятачок» — крупный исторический памятник в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда». На протяжении последних лет на территории мемориала устанавливаются стелы в память об ожесточенных боях и тысячах погибших воинов, защищавших плацдарм. Челябинская область – 30-й регион, который принимает участие в этой эстафете.

По данным «Книги Памяти» 847 южноуральцев-участников Великой Отечественной войны сражались на «Невском пятачке» и уже никогда не вернулись из-под Ленинграда. А сразу после освобождения Ленинграда от блокады первый эшелон с продуктами - три вагона с растительным маслом - пришел в город с Южного Урала, рассказали в правительстве Ленинградской области.

Исполнителем стелы воинам Челябинской области стал скульптор Владислав Булычев. Плита памятника сделана из змеевика, уральского камня, добытого ручным способом. Рельеф исполнен из чугуна. Одним из элементов мемориальной стелы стала гильза от снаряда боевого танка Т-34, найденная поисковиками в 2012 году на Синявинских высотах. В нее заложена земля из южноуральских муниципалитетов, внесших значительный вклад в помощь стране в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Невский пятачок» – место, которое навсегда останется в моей памяти. Этот крошечный плацдарм называют землей бесстрашия. Она обильно полита кровью советских солдат. Свои жизни здесь отдали и красноармейцы из Челябинской области. Мы будем помнить о каждом из них, - сказал на церемонии открытия стелы Александр Лазарев. - И в эти дни на Донбассе наши ребята мужественно выполняют свой воинский долг. Они достойны своих дедов и прадедов. Сейчас крайне важно, не дать забыть подвиг защитников «невского пятачка», не дать исказить историческую правду. Это наш долг и святая обязанность. Здесь сражались наши земляки. Они погибли, чтобы жили мы!».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил, что 22 июня вся страна будут отмечать трагическую дату - День начала Великой Отечественной войны. И в преддверии этого дня южноуральцы отдали дань памяти героическим землякам, которые не дали врагу прорваться к Ленинграду.

«Ленинградская область испытала огромные тяготы во время Великой Отечественной войны. Очень символично, что сегодня наши друзья, Челябинская область, открывают стелу – камень памяти южноуральцам, которые погибли и здесь на «Невском пятачке», и погибли, защищая Ленинград, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Это очень важно, когда мы сегодня устанавливаем от челябинцев рубежный камень, вспомнить, что творят политиканы с другой стороны, они сносят памятники советским воинам. У советского солдата не было национальности, это был воин-освободитель. И мы отдаём дань памяти всем, кто освобождал Ленинград от блокады».

Алексей Текслер рассказал, что недалеко от этого памятного места, со стороны Ладоги, воевал его дед, на тот момент ему было 18 лет. «Для меня очень ответственно сейчас присутствовать здесь. Очень важно, что мы помним, знаем и рассказываем об этом детям. Если не знать и не помнить, то эта фашистская зараза прорастает. Огромное спасибо ветеранам. У нас в Челябинской области не было боев, но был свой, трудовой фронт», - подчеркнул губернатор.

В годы Великой Отечественной войны Челябинская область была превращена в мощный центр оборонного производства. Здесь были организованы предприятия по изготовлению значительной части боеприпасов для нужд фронта. Челябинск–Танкоград, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Кыштым, Нагайбакский район – каждый из городов и районов внес вклад в общую большую Победу.

Также Алексей Текслер передал книгу со списками воинов из Челябинской области, защищавших Ленинград, заведующему музеем-заповедником «Прорыв Блокады Ленинграда» Денису Пылёву.

ФОТО: пресс-служба Законодательного собрания и пресс-служба губернатора Челябинской области