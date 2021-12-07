07.12.2021
Новая Зеландия вслед за США отказалась отправлять министров на Олимпиаду в Пекине
07.12.2021
На Украине будут лишать гражданства за российский паспорт
07.12.2021
Масштабный флешмоб снеговиков пройдет в выходные в Челябинске
07.12.2021
Спасатели обнаружили в доме жителя Карталинского района почти два килограмма ртути
06.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на седьмое декабря
06.12.2021
В Челябинской области привели к нормативу более 70 км федеральных автодорог
На Украине будут лишать гражданства за российский паспорт
08.07.2021
Память погибшего на Донбассе Павла Цыпышева увековечат в Челябинске
22.04.2021
Челябинский ополченец расскажет сибирякам о войне в Донбассе
28.10.2020
Известный защитник Новороссии Бенес Айо получил временное убежище в РФ
05.10.2020
Не вернувшиеся домой защитники Новороссии всегда будут жить в сердцах матерей
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021