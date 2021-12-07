На Украине будут лишать гражданства за российский паспорт

На Украине будут лишать гражданства людей, имеющих российский паспорт или служивших в российской армии по контракту. Соответствующий законопроект внёс на рассмотрение Верховной Рады президент Владимир Зеленский, пишут «Известия».

Согласно документу, ещё одним основанием для лишения гражданства Украины станет совершение преступления против человечества, а также осуждение за совершение «действий, которые непосредственно угрожают национальной безопасности и национальным интересам Украины».

Последний пункт в законопроекте не разъясняется. Как отмечает издание, исходя из общей риторики Киева, таким действием может быть что угодно — от работы уроженца Украины на российском оборонном предприятии в Крыму до проживания россиянина на территории ДНР и ЛНР.

При этом процедура выхода из украинского гражданства для миллионов людей, получивших российские паспорта, в законопроекте не упрощается.