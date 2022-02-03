На Зимней Олимпиаде в Пекине поставили гендерный рекорд

На Зимней Олимпиаде в Пекине установили рекорд ещё до открытия — впервые в истории Игр доля спортсменок-участников на соревнованиях достигла 45%. Об этом сегодня, 3 февраля, заявил вице-президент оргкомитета Ян Шуань, пишут «Известия».

«Всего въехали 2877 атлетов. Из них 45% являются женщинами. Это рекордная цифра в истории зимних Олимпийских игр», — отметил чиновник в процессе 139-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

По словам Шуаня, этот показатель отражает повышение гендерного равенства в олимпийском движении, что является одной из целей нынешней повестки в КНР.

Напомним, что XXIV зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине уже завтра, 4 февраля. Соревнования продлятся до 20 февраля. Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летние Игры проходили в Пекине в 2008 году.