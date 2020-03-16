Начисление пенсий в России поставят на автомат

В России вводят новый механизм начисления пенсий. Со следующего года назначать пенсии будут гражданам, достигшим возраста 45 лет, без заявлений через сайт госуслуг. Как сообщают сегодня, 16 марта, Известия, соответствующий законопроект, подготовленный Минтрудом, ближайшее время будет внесен в Государственную думу.

Уточняется, что министерство переходит на цифровые технологии для создания максимального комфорта для россиян. При назначении выплат непосредственное участие самих граждан не потребуется. Достигшие 45-летнего возраста граждане начнут получать уведомления о размере назначенной пенсии.

Опрошенные изданием эксперты считают, что законопроект призван снизить недовольство граждан пенсионной системой, а инициативу готовы поддержать все партийные фракции в парламенте.