Над Брянской областью перехвачены два беспилотника, один пытался атаковать ТЭЦ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером четвертого сентября предприняли новые попытки атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа объекты в Брянской области, в том числе Клинцовскую ТЭЦ.

"Четвертого сентября около 16 часов 30 минут и около 17 часов по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Оба беспилотника перехвачены над территорией Брянской области", сообщает минобороны РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале уточнил, один беспилотный летательный аппарат ВСУ пытался атаковать Клинцовскую ТЭЦ. БПЛА подавлен российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Еще одна атака с помощью БПЛА была совершена на Выгоничский район. «Беспилотник, подавленный силами РЭБ, упал в поле. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», - отметил глава региона.