ВСУ пытались атаковать дронами объекты в нескольких регионах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новые попытки атаковать беспилотниками самолетного типа объекты в трех регионах РФ. Российские средства ПВО уничтожили БПЛА над территориями Курской, Брянской и Тульской областях, сообщают Минобороны РФ и губернаторы.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщает Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Курской области, еще два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт, в Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА повреждены несколько частных домовладений и крыша административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Ещё один беспилотник упал в Курском районе, выбиты стекла в частном доме.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силоами противовоздушной обороны (ПВО) над Брянским районом.

Кроме того, ночью над Суражским районом сбиты два украинских беспилотника. В обоих случаях пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В Тульской области ночью силы ПВО отразили атаку украинского БпЛА над регионом. «24 сентября силами ПВО предприняты меры по отражению атаки БПЛА над территорией Тульской области», - сообщило министерство по региональной безопасности региона на своей странице в соцсети. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет., уточнили в ведомстве.