Украинский дрон уничтожен в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 19 сентября предприняли новую попытку атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа объекты в Брянской области.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью», - сообщает минобороны РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале уточнил, один беспилотный летательный аппарат ВСУ уничтожен над Суземским районом. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», - отметил глава региона.