19.09.2023
В Копейске осудили на десять лет мошенницу из агентства недвижимости «Вектор»
19.09.2023
Украинский дрон уничтожен в Брянской области
19.09.2023
На трассе Челябинск – Троицк насмерть разбился водитель «Ниссана»
19.09.2023
К челябинцам вернулся седьмой троллейбус, 12-й изменил маршрут
19.09.2023
Депутат Дмитрий Клеутин проконтролировал ход ликвидации несанкционированных свалок
19.09.2023
Сергей Авдеев рассказал о благоустройстве челябинского парка имени Тищенко
Украинский дрон уничтожен в Брянской области
18.09.2023
МиГ-31 не допустил нарушения границы «Посейдоном» ВМС США над Баренцевым морем
18.09.2023
ВСУ обстреляли центр Донецка тремя ракетами РСЗО (новость дополняется)
13.09.2023
На передовую движутся «Уралы», вторую жизнь которым подарили челябинские мастера
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023
«Бабье лето» на Южном Урале возьмет небольшую передышку, но потом вновь вернется
18.09.2023
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023