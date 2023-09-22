22.09.2023
В Копейске покажут спектакль о шахтерах
22.09.2023
В центре Челябинска продлили ограничение движения
22.09.2023
В Пластовском районе выросла скорость интернета
22.09.2023
Нейросеть предотвратит нежелательные встречи людей и косолапых хищников
22.09.2023
В Челябинске ищут перевозчика на муниципальный автобусный маршрут №74
22.09.2023
В Челябинске спасатели пришли на помощь упавшей в погреб собаке
Нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе
Губернатор: Возможна повторная атака
21.09.2023
Жительница Челябинской области подарила бойцам СВО старинную икону
19.09.2023
Украинский дрон уничтожен в Брянской области
18.09.2023
МиГ-31 не допустил нарушения границы «Посейдоном» ВМС США над Баренцевым морем
18.09.2023
ВСУ обстреляли центр Донецка тремя ракетами РСЗО (новость дополняется)
Губернатор интересуется мнением южноуральцев о диспансеризации
21.09.2023
В четверг православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2023
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023