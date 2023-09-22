Нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. Осколок упал возле театра.

«По штабу флота враги нанесли ракетный удар», - говорится в сообщении. Осколок упал возле Севастопольского русского драматического театра имени А. В. Луначарского.

Глава региона просит жителей: «При обнаружении подобных элементов - не подходить и звонить в 112».

На место происшествия выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Развожаев также призвал жителей не выкладывать в соцсети фото и видео с места ЧП.

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13:39 (мск)

Губернатор предупредил жителей о возможности повторной атаки и призвал не выезжать в центр города и не выходить из зданий.

«Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий, - обратился к жителям Михаил Развожаев. - Всем, кто находится рядом со штабом флота - при звуках сирены, проследовать в укрытия».

На месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Продолжается наращивание сил и средств.