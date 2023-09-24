Настоящее чудо: После атаки ВСУ на штаб ЧФ рама иконы сгорела, а образ святого уцелел

Деревянная икона с фигурой святого праведного воина адмирала Феодора Ушакова, находившаяся в штабе Черноморского флота, чудом уцелела после ракетного удара ВСУ и произошедшего в результате пожара, написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Напомним, 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота. После атаки крылатыми ракетами в штабе произошел пожар.

«Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ, - рассказал губернатор и выложил фотографию. - Посмотрите сами на фото — какое состояние у иконы. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда».

На иконе Ушаков изображен со свитком, на котором начертана надпись: «Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России».

Михаил Развожаев напомнил, что Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения. «Спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе...», - уверен губернатор.

Он намерен предложить благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергию Халюте и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову 15 октября, в день памяти святого праведного воина Федора Ушакова, совершить крестный ход с чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя.

Федор Федорович Ушаков - русский адмирал, командовавший Черноморским флотом (1790-1798) и русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798-1800). В 2001 году причислен Русской православной церковью к лику святых как праведный воин.

Фёдор Ушаков (почитается как святой покровитель российского военно-морского флота (с 2000 года) и стратегических военно-воздушных сил (с 2005 года).