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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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22.09.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Осенью 2023 года южноуральские школьники смогут отправиться в бесплатные туристические поездки по
22.09.2023

В Челябинской области организуют бесплатные экскурсии для школьников
Новости
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.09.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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22.09.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.09.2023

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Один военнослужащий пропал при ракетном ударе ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе

Один военнослужащий погиб в результате ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщает Минобороны РФ. Позже в ведомстве уточнили, что "военнослужащий пропал без вести".

«Сегодня днем киевским режимом нанесен ракетный удар по городу Севастополь», - говорится в сообщении. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять крылатых ракет в ходе отражения атаки.

В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб.

Чуть позднее в Минобороны уточнили: «Один военнослужащий не погиб, пропал без вести».

спецоперация на Украине
Севастополь
Министерство обороны РФ
Атака крылатыми ракетами
Новости сюжета: Спецоперация на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.09.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский центр народного творчества приглашает на выставку «Урал многоликий», где представлено
22.09.2023

Традиционные ремесла Челябинской области собрали на выставке «Урал многоликий»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Осенью 2023 года южноуральские школьники смогут отправиться в бесплатные туристические поездки по
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22.09.2023 16:35

Жители Челябинской области приглашаются к участию в олимпиаде по программированию

22.09.2023 16:29

В Перми самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

22.09.2023 16:26

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В Челябинске пройдут гастроли театров кукол из четырёх городов

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В Миассе намерены восстановить утраченную святыню

19.09.2023 17:36

Анонсы событий и мероприятий на 20 сентября (18+)

19.09.2023 17:32

В Челябинской области 20 сентября – ночные заморозки

19.09.2023 17:32

В ходе операции «Канал-Перехват» в Челябинской области выявлено 87 наркопреступлений

19.09.2023 17:17

Юные дзюдоисты сразились на челябинском татами в честь танкистов и бойцов СВО

19.09.2023 16:56

В Аргаяшском районе столкнулись два гиганта на колесах, водитель «КАМАЗа» погиб

19.09.2023 16:36

В Челябинске задержан мужчина, стрелявший в знакомого своего сына