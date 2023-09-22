22.09.2023
Россияне стали тратить гораздо чаще играть в мобильные игры
22.09.2023
Виктор Рашников вновь избран президентом Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области
22.09.2023
Один военнослужащий пропал при ракетном ударе ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе
22.09.2023
Жюри «Открытой Уралки» в Челябинске присудило первое место сразу трем командам
22.09.2023
Жители Челябинской области приглашаются к участию в олимпиаде по программированию
22.09.2023
Движение по улице 60-летия Октября в Челябинске закрыли до 30 сентября
Один военнослужащий пропал при ракетном ударе ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе
22.09.2023
Нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе
21.09.2023
Жительница Челябинской области подарила бойцам СВО старинную икону
19.09.2023
Украинский дрон уничтожен в Брянской области
18.09.2023
МиГ-31 не допустил нарушения границы «Посейдоном» ВМС США над Баренцевым морем
Губернатор интересуется мнением южноуральцев о диспансеризации
21.09.2023
В четверг православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2023
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023