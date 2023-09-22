Один военнослужащий пропал при ракетном ударе ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе

Один военнослужащий погиб в результате ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщает Минобороны РФ. Позже в ведомстве уточнили, что "военнослужащий пропал без вести".

«Сегодня днем киевским режимом нанесен ракетный удар по городу Севастополь», - говорится в сообщении. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять крылатых ракет в ходе отражения атаки.

В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб.

Чуть позднее в Минобороны уточнили: «Один военнослужащий не погиб, пропал без вести».