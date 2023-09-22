ВСУ нанесли ракетный удар и предприняли новые атаки беспилотниками по Крыму

В пятницу, 22 сентября, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинскую управляемую ракету и два беспилотника у западного побережья Крымского полуострова, а также два украинских БПЛА вблизи юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края.

«22 сентября 2023 года около 10.30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку авиационными управляемыми ракетами и БПЛА по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

У западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

«Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты», - сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в Телеграм-канале.

Кроме того, ночью дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотника над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края.

Администрация Туапсинского района сообщала, что в четыре часа 30 минут и в четыре часа 35 минут в Туапсе были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря. БПЛА уничтожен.

«На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет. Пострадавших нет. Жалоб от населения не поступало», - уточнили в администрации.

Кроме того, дежурными средства ПВО сбита ракета за границами города Бахчисарай в Крыму.

«В Бахчисарае все спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава. МЧС ликвидирует», – написал в своем Telegram-канале советник главы республики Крым Олег Крючков.

Днем был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Российские средства ПВО сбили пять крылатых ракет в ходе отражения атаки. Один военнослужащий пропал без вести. Осколок упал возле театра, повреждено историческое здание штаба.