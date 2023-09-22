22.09.2023
В Челябинской области решается вопрос с обеспечением связью во всех населенных пунктах
22.09.2023
Следователи УМВД по городу Магнитогорску доказали вину опасных братьев-разбойников
22.09.2023
В челябинском садике для особенных малышей открыли уникальную игровую площадку
22.09.2023
Наталья Котова анонсировала открытие обновленной детской библиотеки имени Аси Горской
22.09.2023
Россияне стали тратить гораздо чаще играть в мобильные игры
22.09.2023
Виктор Рашников вновь избран президентом Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области
ВСУ нанесли ракетный удар и предприняли новые атаки беспилотниками по Крыму
22.09.2023
Один военнослужащий пропал при ракетном ударе ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе
22.09.2023
Нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе
21.09.2023
Жительница Челябинской области подарила бойцам СВО старинную икону
20.09.2023
В Челябинске получил квартиру от мэрии герой СВО Александр Сазонов
Заново рожденный в Челябинске Сад камней украсили прекрасные каменные гиганты
22.09.2023
Губернатор интересуется мнением южноуральцев о диспансеризации
21.09.2023
В четверг православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2023
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023