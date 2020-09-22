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Независимый эксперт опроверг опасность хранения пенсий на карте

Федерация
Сегодня, 16:32
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В России невозможна приостановка выплаты пенсий на карточки пенсионеров, с которых около 6 месяцев не снимались деньги. С таким опровержением ранее появившейся в СМИ информации выступил в интервью радио Sputnik независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский.

О том, что пенсионный фонд на законных основаниях может приостановить перечисление пенсии на карту, по которой более полугода не снимались средства, сегодня утром сообщил агентству “Прайм”  аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

В свою очередь, Сергей Звенигородский утверждает, что законных оснований у Пенсионного фонда нет. Однако, если Пенсионный фонд несвоевременно получил информацию о смерти пенсионера и уже перечислил средства, то он может потребовать вернуть сверхперечисленные деньги. Также перечисление пенсий останавливается, если человек считается в течение полугода  без вести пропавшим, но не раньше.

 

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