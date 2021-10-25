25.10.2021
Новые автомобили в России поднялись в цене на 20-40%
25.10.2021
В Челябинской области установлен новый максимум смертности от ковида за неделю
25.10.2021
Новогодняя иллюминация в Челябинске появится первого декабря
25.10.2021
На полпути к финалу: фестиваль «Сцена -2021» завершится в Магнитогорске
25.10.2021
Челябинцы продолжают игнорировать маски
25.10.2021
В Челябинске новая плитка на трамвайных переездах разрушилась после первого же снегопада
Новые автомобили в России поднялись в цене на 20-40%
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021