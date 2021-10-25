Новые автомобили в России поднялись в цене на 20-40%

В России новые автомобили растут в цене каждый месяц на 1-2%. В период с января по сентябрь 2021 года стоимость на некоторые бренды выросла на 20-40%. На повышение прайса в основном влияет дефицит комплектующих и машин. Также на рост ценника повлияют и внезапные нерабочие дни из-за пандемии по covid-19.

Согласно опросу дилеров, который провел “Коммерсант”, в период с января по сентябрь цены на Volkswagen подскочили на 5-10%, Mitsubishi - 2,5 - 14% (локализованные) и 15% (импортные). Модельный ряд Hyundai увеличился на 10%, Kia - 5-20%, Volvo - 5-10%.

Из-за инфляции и дефицита автомобилей стоимость новых BMW выросла на 10-25%, Cadillac на 3–8%, Chevrolet — на 4%. Стоит отметить, что повышение прайса на Mercedes-Benz оказалось самым незначительным. Автомобили данного бренда подорожали всего на 2,5%.

Опрошенные изданием эксперты уточняют, что основной скачок цен пришелся на второй и третий кварталы 2021 года. При этом цены в премиальном сегменте выросли сильнее, чем в массовом. Дилеры прогнозируют, что рост стоимости на новые авто продолжиться до конца года, а проблема дефицита комплектующих будет и в следующем году.