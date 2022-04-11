Окай Депрем: Власти Турции могли бы объявить о нежелательном участии в боевых действиях на Донбассе турецких наемников

Тяжелые бои ведутся за Марьинку, передает собкор агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко со ссылкой на сотрудников народной милиции ЛНР.

Продвижение вглубь идёт тяжело: окопное сообщение ВСУ растянулось от дома к дому, применяется иностранное вооружение, военная техника находится в жилых районах. Также в блиндажах наличествуют турецкие флаги вместе с украинскими. Здесь много наемников, в том числе и с Турции.

О том, почему это происходит, наш собкор спросил турецкого журналиста Окая Депрема, который в данный момент находится в Донбассе.

"Здесь очень много наемников, со всей Европы съехался разный сброд, даже из Белоруссии, ближайшего союзника России, - говорит Окай. - И не удивительно, что, учитывая огромную турецкую диаспору в Европе, наемники приехали и из моей страны повоевать за украинских националистов. Турецкие власти не могут следить за каждым своим гражданином, ведь у нас огромное население, но, с другой стороны, власти Турции могли бы объявить о нежелательном участии своих граждан в боевых действиях на Украине."