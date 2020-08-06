Достраивать собор Рождества Христова в Челябинске будет новый подрядчик

Достроить Христорождественский кафедральный собор в Челябинске в 2020-2023 годах поможет Русская медная компания.

Завершать строительство будет новый генеральный подрядчик - строительная компания «А1». Как соообщили в пресс-службе челябинской епархии, в августе подрядная организация официально примет дела и сразу возьмется за работу.

К настоящему моменту черновая отделка помещений собора находится в завершающей стадии. Ведется монтаж инженерных сетей и вытяжной системы, которая должна уберечь стены и росписи собора от копоти. Уже готовы к установке купола с крестами.

Сейчас высота здания составляет 60,3 метра. После поднятия креста его верхняя отметка достигнет 67 метров.

В челябинской епархии напомнили, что кафедральный собор Рождества Христова возводится в память о челябинском соборе, который действовал в городе до Революции. Он также был освящен в честь рождения Иисуса Христа.

Советская власть уничтожила здание в 1932 году. Новый собор Рождества Христова заложили спустя 80 лет - в 2013-м. Пожертвования на его возведение собирали по всему Южному Уралу. Так, в апреле 2015 года в Челябинске состоялся благотворительный концерт скрипача Дмитрия Когана. Собранные средства были переданы на возведение храма.

Первая литургия в стенах собора, приуроченная к празднованию 1020-летия Крещения Руси, состоялась 28 июля 2018 года. Спустя ровно год были освещены колокола.