ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Достраивать собор Рождества Христова в Челябинске будет новый подрядчик

Общество
Сегодня, 15:18
Размер текста

Достроить Христорождественский кафедральный собор в Челябинске в 2020-2023 годах поможет Русская медная компания.

Завершать строительство будет новый генеральный подрядчик - строительная компания «А1». Как соообщили в пресс-службе челябинской епархии, в августе подрядная организация официально примет дела и сразу возьмется за работу.

К настоящему моменту черновая отделка помещений собора находится в завершающей стадии. Ведется монтаж инженерных сетей и вытяжной системы, которая должна уберечь стены и росписи собора от копоти. Уже готовы к установке купола с крестами.

Сейчас высота здания составляет 60,3 метра. После поднятия креста его верхняя отметка достигнет 67 метров.

В челябинской епархии напомнили, что кафедральный собор Рождества Христова возводится в память о челябинском соборе, который действовал в городе до Революции. Он также был освящен в честь рождения Иисуса Христа.

Советская власть уничтожила здание в 1932 году. Новый собор Рождества Христова заложили спустя 80 лет - в 2013-м. Пожертвования на его возведение собирали по всему Южному Уралу. Так, в апреле 2015 года в Челябинске состоялся благотворительный концерт скрипача Дмитрия Когана. Собранные средства были переданы на возведение храма.

Первая литургия в стенах собора, приуроченная к празднованию 1020-летия Крещения Руси, состоялась 28 июля 2018 года. Спустя ровно год были освещены колокола.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Общество
02.06.20 16:05
В Москве к Троице открывают храмы, в Челябинской области пока решение не принято
Общество
26.05.20 10:21
Митрополит Григорий призывает верующих молиться за врачей
Общество
18.05.20 14:37
Карантин в Челябинской епархии и Свято-Симеоновском соборе снят, но службы для прихожан пока закрыты
Общество
06.05.20 14:06
Храм в селе Булзи закрыли на карантин – у четырех человек выявлен коронавирус
Сегодня, 10:47
Ирина Гехт представила вторую четверку кандидатов на пост руководителя главного управления молодежной политики ⠀
Сегодня, 10:17
После вмешательства прокуратуры челябинским медикам выплатили «ковидные»
Вчера, 18:31
Мэрия Златоуста прокомментировала очередное обвинение общественника Королёва. На этот раз - в отказе ремонтировать мост через Громатуху
Вчера, 18:03
Есть плюсы, хватает и минусов: Алексей Текслер проинспектировал Нязепетровский район
Вчера, 16:39
Этой ночью трассу М-5 в районе Миасса полностью перекроют
Вчера, 15:54
Женихи и невесты Южного Урала выбирают красивые даты для вступления в брак
Вчера, 14:19
В Челябинской области сёла оснащаются мобильными концертными площадками
Вчера, 13:16
Пещеры Челябинской области требуют благоустройства
Вчера, 13:15
В нацпарке «Таганай» строят подъемный трап к вершине Двуглавой сопки
Вчера, 12:00
В Челябинской области скончались еще четыре человека с коронавирусом
Общество
Сегодня, 10:47
Ирина Гехт представила вторую четверку кандидатов на пост руководителя главного управления молодежной политики ⠀
Общество
Сегодня, 14:05
Фасад известного здания на площади Революции в Челябинске украсили новые часы
Новости
Сегодня, 15:20
Экономика
ВТБ планирует открыть 100 новых офисов
Сегодня, 14:16
Общество
«Бугристое» до конца августа не будет пропускать автомобилистов через границу
Сегодня, 13:28
Федерация
Продавших хрущевки россиян предложили освободить от налога
Сегодня, 13:26
Происшествия
Суд обязал ЧЭМК заплатить бывшим работникам миллион рублей за причиненный вред здоровью
Сегодня, 13:06
Происшествия
В Челябинской области стало меньше «фальшивок»
Материалы рубрики
Сегодня, 14:16
Общество
«Бугристое» до конца августа не будет пропускать автомобилистов через границу
Вчера, 18:31
Общество
Мэрия Златоуста прокомментировала очередное обвинение общественника Королёва. На этот раз - в отказе ремонтировать мост через Громатуху
Вчера, 16:39
Общество
Этой ночью трассу М-5 в районе Миасса полностью перекроют
Вчера, 15:54
Общество
Женихи и невесты Южного Урала выбирают красивые даты для вступления в брак
Вчера, 14:19
Общество
В Челябинской области сёла оснащаются мобильными концертными площадками
Теги
РПЦ
РМК
Челябинск
Православные
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика