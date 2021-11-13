Первый в России регион начнет выдавать QR-коды жителям с высокими антителами

Чувашская Республика – первая в России - начнет выдавать QR-коды для граждан с высоким титром антител к коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщил глава Чувашии Олег Николаев, механизм выдачи QR-кодов для этой категории жителей должен заработать в Республике в течение недели.

Как сообщается на официальной странице Республики ВКонтакте, к результатам анализов на антитела будет прилагаться идентификатор. Его нужно будет ввести на специальном ресурсе. После проверки данных будет выдан QR-код.

Как сообщается на сайте правительства Чувашии, на сегодня в регионе формируется реестр лиц с высокими титрами антител, врачебная комиссия аккредитованных лабораторий определяет срок действия этих антител.

«Если результаты лабораторий покажут наличие 300 и более единиц антител, - значит, мы генерируем QR-код, если меньше - значит, должен вакцинироваться», - рассказал Олег Николаев.

Проверку анализов будут проводить специализированные аккредитованные медицинские организации (для недопущения выдачи фальшивых справок).

QR-код будет действовать только на территории Чувашской Республики и не будет отображаться на федеральном портале Госуслуг.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил создать в России федеральный реестр граждан, переболевших ковидом без ПЦР-подтверждения и имеющих высокий титр антител IgG к коронавирусу, и выдавать им QR-коды, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что предложение по введению QR-кодов для людей с антителами к коронавирусу требует тщательной проработки со специалистами и экспертной оценки. Об этом он сообщил на брифинге с федеральными СМИ. По словам Пескова, в этом вопросе много нюансов.

Академик РАН, директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Известиям» отметил, что 300 антител (международных единиц banding antibody units - нейтрализующие единицы антител) полностью защищают от штамма «Дельта» коронавируса. Этот факт был установлен в ходе проведенных исследований. По его словам, если антител меньше, то нужно вакцинироваться «Спутником Лайт».

На сегодня граждане, переболевшие ковидом бессимптомно, или получившие ложно отрицательный результат ПЦР-теста, или не обращавшиеся к врачу во время болезни, но имеющие высокий титр антител, но могут получить QR-код. Такие правила действуют и на территории Челябинской области.

ФОТО: официальная страница Чувашской Республики ВКонтакте