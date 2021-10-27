Южноуральцы, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения, не получат QR-код

Жители Челябинской области, переболевшие коронавирусной инфекцией без ПЦР-подтверждения и имеющие высокий титр антител, не будут быть задним числом включаться в реестр переболевших. А, значит, они не смогут получить QR-код, пока не вакцинируются.

«Что касается возможности задним числом включения в реестр переболевших южноуральцев с высоким титром антител [не имеющих ПЦР-подтверждения ковида]. В соответствии с 13-ми рекомендациями министерства здравоохранения Российской Федерации основным методом диагностики является выявление РНК-вируса SARS-CoV-2 методом ПЦР. Определение антител несёт вспомогательное значение и в основном необходимо для оценки иммунного ответа», - рассказала Ирина Альфредовна.

По ее словам, этого же мнения придерживается главный внештатный пульмонолог минздрава области, профессор Владимир Антонов. Направлен запрос и в федеральное министерство.

«На сегодня невозможно внесение задним числом в реестр [переболевших]. Тем более, антитела не являются показателем и оценкой в части диагностики. На сегодня ситуация такова. Поэтому надо либо принимать решение о вакцинации, либо какое-то время подождать», -

Ирина Гехт напомнила, что «Спутник Лайт» позволяет вакцинироваться и при наличии антител. В прошлую волну считалось, что титры антител на уровне 12-16 достаточны для защиты организма от вируса. Сегодня рекомендуют при таких показателях поставить прививку.

Ранее Ирина Альфредовна поясняла, что высокий уровень антител не является противопоказанием для вакцинации, так это несколько иной иммунитет – поствакцинальный и после болезни.