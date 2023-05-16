Планируется восстановить прямое авиасообщение между Челябинском и Астаной

Власти Челябинской области предлагают руководству Республики Казахстан восстановить прямой регулярный авиарейс Челябинск – Астана. Вопрос прямого авиасообщения поднял губернатор Алексей Текслер на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, сообщает пресс-служба главы региона.

«Этот рейс действительно важен для обеих сторон, прошу вас оказать содействие в принятии соответствующих решений», - обратился губернатор к премьер-министру в ходе встречи в Астане и поблагодарил Алихана Смаилова за возможность личного диалога.

Напомним, в середине феврале 2023 года казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR открыла прямые регулярные рейсы Челябинск – Астана. Полеты планировалось выполнять трижды в неделю. Через месяц с небольшим QAZAQ AIR сообщила о временном приостановлении рейсов (с 30 марта 2023 года) по нескольким направлениям, в том числе Астана-Челябинск.

При этом в летнем расписании полетов, размещенном на сайте авиакомпании, рейс Астана – Челябинск - Астана есть. Оно будет действовать по 28 октября 2023 года.