Пленный украинец: Командование нас кинуло

Еще один украинский военнопленный попал в "заботливые теплые руки" бойцов Вооружённых сил НМ ЛНР, передает собкор агентства «Урал-пресс-информ» из ЛНР Михаил Бондаренко. Андрей Параныч родом из Комарного Львовской области, он был мобилизован 24 февраля. До мобилизации в 2018 году проходил службу в поселке Торецк, на временно оккупированной Украиной территории ДНР.

По словам военнопленного, его подразделение в поселке "держало оборону". Из города Попасное после того, как командование их кинуло, решили выходить сами и наткнулись на ВС НМ ЛНР, сопротивления не оказывали, решив сдаться, чтобы сохранить жизнь.

Это еще одно доказательство бездарного командования Украины и отношения командиров к своим подчинённым солдатам.