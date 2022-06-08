Пленный украинец: Командование нас кинуло

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, восьмого июня, в Московском городском суде возобновилось слушание уголовного дела в отно
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Уголовное дело Юревича
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Гособвинение запросило для депутата Белоусова 14 лет колонии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сроки строительства улицы Агалакова в Ленинском районе Челябинска снова могут сдвинуться. Госэксп
Дороги
Дороги
08.06.2022

Госэкспертиза потребовала устранить замечания по проекту реконструкции челябинской дороги на Агалакова

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предстоящие выходные для россиян, работающих по графику пятидневной рабочей недели, будут на один
08.06.2022

Россиян ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Через неделю, 15 июня, в Челябинск прибудет ковчег с мощами преподобного Сергия, игумена Радонежс
08.06.2022

Челябинск через неделю примет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Луганске специальный корреспондент Урал-пресс-информ Михаил Бондаренко встретился с главным ред
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2022

Челябинский облсуд оставил Байдавлета Тайбергенова под стражей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2022

Пленный украинец: Командование нас кинуло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2022

Под Кыштымом пройдет знаменитый фестиваль из Книги рекордов России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2022

В центре Челябинска на месте заброшенных гаражей создали уютное место для отдыха
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2022

Анонсы событий и мероприятий на девятое июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2022

Экс-чиновник из Челябинска осужден за разглашение гостайны
Украина
нацисты
нацизм
Фашизм
ЛНР
ДНР
Донбасс
Федерация
08.06.2022 17:38

Пленный украинец: Командование нас кинуло

Еще один украинский военнопленный попал в "заботливые теплые руки" бойцов Вооружённых сил НМ ЛНР, передает собкор агентства «Урал-пресс-информ» из ЛНР Михаил Бондаренко. Андрей Параныч родом из Комарного Львовской области, он был мобилизован 24 февраля. До мобилизации в 2018 году проходил службу в поселке Торецк, на временно оккупированной Украиной территории ДНР.

По словам военнопленного, его подразделение в поселке "держало оборону". Из города Попасное после того, как командование их кинуло, решили выходить сами и наткнулись на ВС НМ ЛНР, сопротивления не оказывали, решив сдаться, чтобы сохранить жизнь.

Это еще одно доказательство бездарного командования Украины и отношения командиров к своим подчинённым солдатам.

Украина
нацисты
нацизм
Фашизм
ЛНР
ДНР
Донбасс
Новости сюжета: Спецоперация на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2022

Финны называют вступление своей страны в НАТО «сумасшествием» и «переворотом»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Госэкспертиза потребовала устранить замечания по проекту реконструкции челябинской дороги на Агалакова

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предстоящие выходные для россиян, работающих по графику пятидневной рабочей недели, будут на один
08.06.2022

Россиян ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Через неделю, 15 июня, в Челябинск прибудет ковчег с мощами преподобного Сергия, игумена Радонежс
08.06.2022

Челябинск через неделю примет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Луганске специальный корреспондент Урал-пресс-информ Михаил Бондаренко встретился с главным ред
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08.06.2022 17:11

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08.06.2022 16:50

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06.06.2022 15:09

Лето-2022: юные челябинцы отдыхают в школьных лагерях и работают в трудовых отрядах

06.06.2022 15:07

Прокуратура проверит действия челябинского депутата, устроившего драку на публичных слушаниях

06.06.2022 14:42

В Челябинске наградили победителей фотокросса «Мой любимый город»

06.06.2022 14:11

Жительница Челябинска признана одной из лучших футбольных мам страны

06.06.2022 13:54

Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет

06.06.2022 13:32

В Челябинской области в выходные стартовали Сабантуи. ГРАФИК проведения

06.06.2022 12:41

Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным

06.06.2022 12:15

Володин: Россия перестает исполнять решения ЕСПЧ

06.06.2022 12:03

Власти Челябинска объяснили, как выбирали земельный участок под новый пункт полиции

06.06.2022 12:00

Молодые металлурги ЧЦЗ помогли исполнить детские мечты

06.06.2022 11:56

Андрей Ксензов сообщил о грядущей проверке лип на Комсомольском проспекте

06.06.2022 11:46

За неделю ковид оборвал жизни 21 южноуральца

06.06.2022 11:45

Проезжую часть возле Шершневского водохранилища ждет новая жизнь

06.06.2022 11:43

Детские песочницы Челябинска наполняют «строительной смесью» вместо песка