ПМЭФ по-прежнему востребован на Западе

Финское издание «UMV-Lehti» пишет, что Петербургский международный экономический форум завоевал мировую репутацию крупной площадки для решения ключевых вопросов мировой экономики и по-прежнему востребован на Западе.

Несмотря на оказываемое серьёзное давление, многие западные компании хотят выстроить открытый и дружеский диалог, найти новые формы сотрудничества.

Как отмечает издание «UMV-Lehti», вопросы сотрудничества в рамках ПМЭФ обсуждаются в этом году с Итальянской конфедерацией промышленности, Франко-Российской торгово-промышленной палатой, Итало-Российской торговой палатой, Канадско-Евразийской торговой палатой, Американской торговой палатой в России.

Главный редактор «UMV-Lehti» Янус Путконен принимает участие в форуме в качестве приглашенного гостя.