Подпавшие под санкции банки России не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard

Банки, подпавшие под санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную систему платёжных карт (НСПК). Речь идёт о банках группы «ВТБ», «БМ-Банке», «Саровбизнесбанке», «Открытие», «Совкомбанке», «Новикомбанке», «РГС Банке», «Промсвязьбанке».

«Держатели карт этих банков не смогут расплатиться за границей и на зарубежных интернет-сайтах. Кроме того, эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас», - рассказали в НСПК.

Кроме того, клиенты указанных кредитных организаций не смогут пользоваться сервисами Apple Pay и Google Pay, но оплатить покупки и услуги, в том числе в интернет-магазинах, можно будет по контактной или бесконтактной технологии.

Также в пресс-службе НСПК отметили, что все операции по картам платёжной системы «Мир» доступны клиентам банков в полном объёме. Для совершения платежей можно использовать сервис Mir Pay, который подходит для смартфонов на базе ОС Android.

«Сегодня к нему можно подключить карты «Мир» более 80 российских банков, включая крупнейшие», - сообщили в НСПК.

Напомним, что США, ЕС, Великобритания, а также ряд других стран ввели санкции в ответ на проведение Москвой военной спецоперации на Украине. Как заявили в Кремле, её целью является денацификация и демилитаризация Украины.