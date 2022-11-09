Поправки к трехлетнему бюджету предложила «Единая Россия»

«Единая Россия» внесла поправки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года. Перечень направлений, на которые партия предлагает направить дополнительные средства, достаточно широкий: от развития села и центров занятости до расходов на поддержку русской культуры за рубежом и восстановление объектов культурного наследия в наших регионах, как сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Каждую поправку тщательно сверили с коллегами из правительства и готовы обосновать каждый рубль. Внесённый пакет – результат работы партийной программной комиссии и выполнения поручений, которые дал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. То, о чём мы говорили перед принятием документа в первом чтении, здесь учтено и превращено в конкретные строки бюджета», - сказал он.

Дополнительно восемь миллиардов рублей предлагается направить на программу комплексного развития сельских территорий; по одному - на работы по мелиорации сельхозземель и поддержку научно-технических проектов в АПК; 1,5 - на поддержку льготного агролизинга; 8,4 - на устранение цифрового неравенства в регионах; 7,5 - на поддержку граждан с помощью социального контракта.

Дополнительно 2,5 миллиарда предлагается направить на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования; ещё 2,7 - на модернизацию центров занятости; 1,4 - на обучение талантливых школьников старших классов языкам программирования; 450 миллионов рублей - на программу развития молодёжного предпринимательства; 250 миллионов - на обучение участников студотрядов рабочим специальностям; 170 миллионов- на господдержку НКО; 44 миллиона - на реализацию социально значимых проектов для инвалидов по зрению, в том числе на печатные СМИ для этой категории граждан.

Дополнительно 100 миллионов рублей предлагается выделить на реализацию творческих проектов в сфере народного искусства; 150 - на поддержку русских театров за рубежом; 300 - на восстановление объектов культурного наследия в регионах; 20 - на компенсацию за вред жизни и здоровью волонтёров.