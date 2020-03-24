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После гречки россияне набросились на презервативы

Федерация
Сегодня, 14:18

В России зафиксирован резкий рост продажи средств контрацепции. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 30%, пишет сегодня, 24 марта, РБК со ссылкой на исследование DSM Group.

 

За 11-ю неделю этого года с прилавков магазинов было разобрано 589 тыс. упаковок контрацептивов на сумму 161 млн рублей. В 2019 году за этот же период было куплено 477 тыс. пачек на сумму 122 млн рублей. В итоге прирост составил 31,8%.

Рейтинг популярности возглавили презервативы бренда Durex - 46,75% от всех продаж. Далее следуют Contex - 41,9% и Sico - 6,28%.

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