После гречки россияне набросились на презервативы
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В России зафиксирован резкий рост продажи средств контрацепции. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 30%, пишет сегодня, 24 марта, РБК со ссылкой на исследование DSM Group.
За 11-ю неделю этого года с прилавков магазинов было разобрано 589 тыс. упаковок контрацептивов на сумму 161 млн рублей. В 2019 году за этот же период было куплено 477 тыс. пачек на сумму 122 млн рублей. В итоге прирост составил 31,8%.
Рейтинг популярности возглавили презервативы бренда Durex - 46,75% от всех продаж. Далее следуют Contex - 41,9% и Sico - 6,28%.
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