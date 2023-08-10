10.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 11 августа (18+)
10.08.2023
После взрыва в Сергиевом Посаде числятся пропавшими без вести 12 человек
10.08.2023
Ростех предупредил о мошенниках, которых пытаются нажиться на трагедии в Сергиевом Посаде
10.08.2023
Два человека погибли и двое ранены в результате обстрела села в Брянской области
10.08.2023
Реконструкция теплотрассы повлияет на движение по проспекту Победы в Челябинске
10.08.2023
Александр Астахов призвал «управляйки» Челябинска оперативно ремонтировать протекающие крыши
После взрыва в Сергиевом Посаде числятся пропавшими без вести 12 человек
10.08.2023
Ростех предупредил о мошенниках, которых пытаются нажиться на трагедии в Сергиевом Посаде
09.08.2023
В Сергиево-Посадском округе введен режим ЧС
09.08.2023
Под завалами на месте взрыва в Сергиевом Посаде может находиться еще пять человек
09.08.2023
В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв
Лучшие плоды и цветы Челябинска соберут в парке Гагарина
10.08.2023
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023