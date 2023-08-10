После взрыва в Сергиевом Посаде числятся пропавшими без вести 12 человек

Судьба 12 человек пока остается неизвестной после взрыва на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде (Московская область), сообщает управление СКР по Московской области. За медицинской помощью обратилось более 60 пострадавших. Одна женщина погибла.

«Сотрудники ГСУ СК России по Московской области в рамках следственных действий проверяют информацию о еще трех лицах, пропавших без вести в результате происшествия на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее ведомство сообщало о девятерых пропавших без вести после ЧП. «Таким образом, на данный момент устанавливается судьба 12 человек, которые считаются пропавшими без вести», - уточнили в подмосковном управление СКР.

Количество пострадавших устанавливается, к настоящему времени известно, что за медицинской помощью обратились более 60 человек, 9 числятся пропавшими без вести, 1 женщина скончалась в больнице.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов рассказал, что медицинская помощь оказана 60 пострадавшим жителям. Из них 13 человек были госпитализированы. Одна женщина скончалась, несмотря на усилия врачей. «Сейчас в нашей Районной больнице проходят лечение 11 человек, за жизнь троих борются реаниматологи», - уточнил глава.