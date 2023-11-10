Представитель МИД РФ: Около 300 российских детей ожидают эвакуации из сектора Газа

Порядка 300 детей, имеющих гражданство Российской Федерации, находятся в секторе Газа и включены в списки на эвакуацию из анклава, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Пока израильская сторона не дала согласие.

Представитель МИДа Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале: «В списках на эвакуацию из сектора Газа очень много детей. Речь идёт ориентировочно о 300 несовершеннолетних гражданах России. Месяц они находятся в блокаде».

Ранее Мария Захарова заявила, что списки на эвакуацию российских граждан из сектора Газа сформированы и переданы. «МЧС, МИД и все остальные государственные органы нашей страны находятся в полной готовности начать эвакуацию. Вопрос заблокирован израильской стороной, которая не даёт согласия», - отметила Захарова.

Накануне посол Израиля в РФ Александр Бен Цви сказал, что согласование поданных списков россиян может занять до двух недель. Россия была шокирована этим заявлением, подчеркнула Захарова.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова не располагает информацией о нахождении несовершеннолетних с российским гражданством в секторе Газа. Об этом она сообщила в ходе рабочего визита в Челябинск.