10.11.2023
Детский омбудсмен: Нет точной цифры о несовершеннолетних россиянах в секторе Газа
10.11.2023
Представитель МИД РФ: Около 300 российских детей ожидают эвакуации из сектора Газа
10.11.2023
В Челябинске состоялось заседание национальной части Форума глав регионов стран ШОС
09.11.2023
Анонсы событий и мероприятий на 10 ноября (18+)
09.11.2023
В Челябинской области изменили график перекрытий реконструируемого участка М-5
09.11.2023
Челябинец напал с ножом на женщину в сетевом магазине, пострадавшая в больнице
Детский омбудсмен: Нет точной цифры о несовершеннолетних россиянах в секторе Газа
Мария Львова-Белова: Российские самолеты готовы осуществить эвакуацию
Синоптики объяснили причины окутывавших Челябинск адвективного тумана и дымки
09.11.2023
Озерский «Маяк» освоил переработку еще одного нового типа топлива
08.11.2023
Челябинский коллектив «Детство» победил в «Славянских мотивах» в Минске
08.11.2023
Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
07.11.2023
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023