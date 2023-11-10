Детский омбудсмен: Нет точной цифры о несовершеннолетних россиянах в секторе Газа

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова не обладает информацией о точной цифре детей с российским гражданством, находящихся в секторе Газа. Об этом она сообщила в рамках рабочего визита в Челябинск. В настоящее время российские самолеты готовы провести эвакуацию, но израильская сторона затягивает согласование списков.

«У нас нет информации. Мы открыты к тому, чтобы подключиться к этой теме. Мы заявили о своем желании гуманитарно поддержать, и помочь в реабилитации детей», - рассказала журналистам детский омбудсмен.

Она отметила, что в России есть опыт работы с детьми из Донбасса, в частности, с посттравматическим синдромом, связанным с военными действиями, а также опыт адаптационных лагерей для этих детей.

Позднее в своем Телеграм-канале Мария Львова-Белова написала: «Ситуация на Ближнем Востоке такова, что до сих пор нет точной цифры о несовершеннолетних гражданах России, которые ожидают эвакуации из сектора Газа. По данным МИД России, примерное количество - 300 детей».

По ее словам, российские самолеты готовы провести эвакуацию россиян, но пока Израиль не согласовывает представленные российской стороной списки граждан. «Жизни взрослых и детей по-прежнему под угрозой», - подчеркнула омбудсмен и выразила надежду, что скоро «наши граждане вместе со своими детьми смогут вылететь в Россию».

Напомним, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, эвакуации из сектора Газа ожидают порядка 300 детей с российским гражданством. «В списках на эвакуацию из сектора Газа очень много детей. Речь идёт ориентировочно о 300 несовершеннолетних гражданах России. Месяц они находятся в блокаде», - отметила представитель МИДа.