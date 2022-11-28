Представители стран БРИКС обсудили в Санкт-Петербурге проблемы муниципалитетов

В Санкт-Петербурге завершился IV Международный Муниципальный Форум стран БРИКС+.



Форум реализуется в Санкт-Петербурге с 2019 года при поддержке МИД России и Россотрудничества.



В 2020 году ММФ БРИКС+ прошел под эгидой российского председательства в БРИКС и был включен в текст Московской декларации XII саммита БРИКС, утвержденной лидерами государств объединения.

В 2021 году ММФ БРИКС+ стал одним из немногих мероприятий, проходящих не в Индии, но включенных в календарь индийского председательства в межгосударственном объединении, а в 2022 году Форум прошел на территории Российской Федерации в рамках календаря председательства Китая в БРИКС, что способствовало повышению уровня делегатов.



«Миссия нынешнего Форума - становление Российской Федерации центром кооперации городов всего мира, - отметил заместитель руководителя Генерального секретариата «Ассамблеи народов Евразии» Денис Девяткин. - Тема нынешнего форума «Человек и мир: развитие трендов и адаптация к новому». Среди участников форума - представители федеральных ведомств, губернаторы регионов, мэры и заместители мэров крупных городов, представители деловых объединений и бизнеса».

Денис Девяткин особо подчеркнул, что, несмотря на сложную международную обстановку, в Россию приехали на форум представители из Франции, Болгарии и Италии, посчитав важным сохранение и развитие отношений с Россией.

Еще на один важный момент обратил внимание Девяткин: на форуме не раз отмечалась необходимость развития взаимоотношений на уровне городов-побратимов между школами и общественными организациями разных стран.

Важной задачей для «Ассамблеи народов Евразии» является развитие сотрудничества муниципалитетов городов стран БРИКС. На Урале, в том числе, на Южном Урале могут быть города, имеющие хороший потенциал для такого сотрудничества, уверен Девяткин.

«Не случайно Урал находится на границе Европы и Азии», - напомнил он.

В форуме принял участие представитель Челябинска – председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт.

На форуме BRICS+ он выступил в секции «Как выглядит «умный город» и какие технологии самые перспективные». Доклад Андрея Шмидта был посвящен системе управления развитием города Челябинска.

Шмидт отметил, что построение «умного города» включает в себя три базовых основания: «умную» стратегию развития города; систему управления по методологии умного города; цифровые, инженерные решения, повышающие эффективность городского хозяйства. Без наличия всех элементов построить умный город будет невозможно.

Управление по методологии «Умный город» действительно перспективно, отметил Андрей Шмидт.

«Благодаря синергии разных сфер общества и цифровизации создается действенная система, - пояснил он. - Она ускоряет и упрощает решение управленческих задач, повышает эффективность городского хозяйства».

Представитель челябинской власти предложил создать Лигу умных городов BRICS+; разработать стандарты умных городов для стран BRICS+; а также составить рейтинг умных городов стран BRICS.

Фото Дениса Девяткина и со страницы ВК Шмидта.