Президент, губернатор и спикер Челябинской области поздравляют медработников

Президент России Владимир Путин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель Законодательного собрания Александр Лазарев поздравляют медицинских работников с профессиональным праздником.

Накануне глава государства провел видеоконференцию, посвященную открытию новых объектов здравоохранения и поздравил наступающим праздником – с Днём медицинского работника - всех сотрудников федеральных и региональных медицинских учреждений, районных и городских больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, бригад МЧС, скорой помощи, санитарной авиации, военнослужащих медицинской службы.

«Хочу выразить искреннюю благодарность всему медицинскому сообществу в России за доблестный, самоотверженный труд, за верность лучшим традициям многих поколений наших врачей, фельдшеров, сестёр милосердия, за то, что вы с огромным внутренним достоинством исполняете свою миссию. Потому что профессионализм настоящего врача, медицинского работника неотделим от душевной щедрости», - обратился к медработникам Владимир Путин.

Глава государства отметил, что медикам пришлось проявить огромное мужество, терпение, сострадание и самопожертвование в сложнейшие периоды эпидемии коронавируса. «Именно эти, лучшие качества сейчас показывают медицинские работники России, когда помогают гражданам Донецкой и Луганской народных республик, мирным жителям освобождённых территорий», - подчеркнул президент.

Владимир Путин отдельно обратился к военным врачам, военфельдшерам, медсёстрам, младшему медицинскому персоналу госпиталей Минобороны, Росгвардии, других силовых структур – к тем, кто, рискуя, порой жертвуя собой, оказывает медицинскую помощь под обстрелами, на передовой»: «Низкий поклон вам за спасённые жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции».

Глава государства отметил, задачей властей остается повышение доступности и качества медицинской помощи, в приоритете - обновление первичного звена здравоохранения.

Президент отметил, что в планах наращивать меры поддержки специалистов первичного звена.

«Несмотря на текущие сложности, в полном объёме реализуем планы по строительству, ремонту и оснащению больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечим закупку санитарного транспорта и передвижных медицинских пунктов, чтобы врач, фельдшер, медсестра трудились в современных условиях и могли оказать людям всю необходимую помощь», - заверил Владимир Путин. Существенно возрастут возможности для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи.

С Днем медицинского работника поздравил медиков Челябинской области губернатор Алексей Текслер.

«Это одна из самых гуманных и благородных профессий. Медики приходят на помощь каждому, кто в этом нуждается, возвращают людям здоровье и полноту жизни. Благодаря самоотверженному труду работников сферы здравоохранения наша область достойно прошла острый период пандемии коронавируса. Мы всегда будем благодарны врачам, фельдшерам, медсестрам, санитарам за их высокий профессионализм, самоотдачу и теплую заботу», - говорится в поздравлении.

Глава региона заверил, что власти стремятся делать все, чтобы система здравоохранения в Челябинской области была удобной для медиков и пациентов. Чтобы в больницах и поликлиниках были хорошие условия, современная материальная база, высокотехнологичное оборудование.

Алексей Текслер пожелал всем медицинским работникам доброго здоровья, благополучия и успехов в вашем важном и ответственном труде.

Всех работников здравоохранения области поздравил с профессиональным праздником председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев.

«Этот праздник – знак признательности людям самой благородной профессии.

Вы приходите на помощь в трудные минуты, порой совершая невозможное, возвращая людей к жизни без боли и страданий. Неслучайно многие пациенты с благодарностью вспоминают ваши имена, - говорится в поздравлении. - Труд медиков полон забот, но, благодаря преданности любимому делу, вам удается многое: вы дежурите в больницах, преподаете в вузах и колледжах, занимаетесь научными исследованиями, внедряете новейшие методы диагностики и лечения».

Спикер поблагодарил медработников за добрые сердца, самоотверженность, милосердие и ежедневную подвижническую работу и пожелал здоровья, счастья, удачи и благополучия.