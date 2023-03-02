02.03.2023
Пермский театр «У МОСТА» снова в Челябинске
02.03.2023
Южноуральские компании уличили в создании картеля на закупках медоборудования
02.03.2023
Президент подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ
02.03.2023
Ринат Кучитаров майские праздники встретит в СИЗО
02.03.2023
Минобороны заплатит семье за смерть солдата-срочника из Магнитогорска
02.03.2023
Жительница Челябинска выиграла автомобиль в акции СберПрайм
Президент подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ
01.03.2023
Президент отметил вклад челябинских врачей в борьбу с коронавирусом
24.02.2023
Сергей Миронов назвал 24 февраля днем обновления России
23.02.2023
Владимир Путин: Наш народ верит в вас – в защитников России, в вашу преданность Отечеству и присяге
22.02.2023
Президент согласовал сделку по продаже акций челябинского «Метрана», принадлежащих Emerson
На сигвее? По новым правилам!
01.03.2023
В Чурилово закрыли единственную детскую поликлинику
28.02.2023
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
28.02.2023
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023