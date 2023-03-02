Президент подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Приостановить действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге восьмого апреля 2010 года», - говорится в документе.

Согласно документу, решение о возобновлении участия России в договоре принимается главой государства.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, 21 февраля 2023 года Владимир Путин, в ходе оглашения послания Федеральному собранию, заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), но не выходит из договора.

На следующий день, 22 февраля, Госдума и Совет Федерации утвердили решение о выходе из ДСНВ.

Владимир Путин также предупредил, если США проведут испытание ядерного оружия, то и Россия проведет (Минобороны и Росатому поручено обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия).

Владимир Путин также уточнил, что прежде чем вернуться к обсуждению ДСНВ, Россия должна будет понять, как учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии.