Путин: Россия приостанавливает свое участие в договоре о СНВ

Российская Федерация приостанавливает свое участие в договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию 21 февраля 2023 года.

Глава государства особо подчеркнул, что Россия не выходит из договора об СНВ, а приостанавливает своё участие.

Владимир Путин также предупредил, если США проведут испытание ядерного оружия, то и Россия проведет (у Москвы есть информация о том, что некоторые деятели в Вашингтоне задумываются об проведении натуральных испытаний своего ядерного оружия).

Президент отметил, что Россия не будет первой проводить ядерные испытания. Но Министерство обороны РФ и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США.«Первыми, разумеется, мы этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем», - сказал российский президент.

Владимир Путин также уточнил, что прежде чем вернуться к обсуждению ДСНВ, Россия должна понять, как учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии.

Напомним, договор СНВ-III - единственный на сегодня договор о сокращении ядерных вооружений, связывающий Россию и США.

Он был подписан восьмого апреля 2010 года и вступил в силу пятого февраля 2011 года (соглашение можно продлить по согласию сторон, но не более чем на пять лет). В 2021 году его действие было продлено до пятого февраля 2026 года.