21.09.2022
Молодежь может бесплатно получить дополнительное образование в ЮУрГУ
21.09.2022
«Зигальга» продолжает обозначать свои границы
21.09.2022
ММК приглашает инвесторов и потенциальных партнеров к сотрудничеству
20.09.2022
В Карабаше впервые открылась секция по пожарно-спасательному спорту
20.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 сентября (18+)
20.09.2022
В Челябинске закрыто движение трамваев по Новороссийской и Дзержинского
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
20.09.2022
ЛНР готова к референдуму о вхождении в Россию
19.09.2022
Челябинец оштрафован за дискредитацию российской армии
19.09.2022
Магнитогорск стал участником патриотического мотопробега
19.09.2022
Дети из Донбасса посетили миасский горнолыжный курорт
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022