Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России

Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только те россияне, которые состоят в запасе.

Президент России Владимир Путин выступил перед населением со срочным обращением. Частичная мобилизация начнется уже сегодня.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», - сказал Владимир Путин.

Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.

Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.

«Все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незамедлительно», - сказал Путин.

Владимир Путин также отметил, что ЛНР практически полностью очищена от неонацистов. Бойцы в Донецкой республике продолжаются. Здесь киевский режим создал глубокую линию укреплений.

«Большинство людей, живущих на освобождённых от неонацистов территорий, а это прежде всего исторические земли Новороссии, не хотят оказаться под игом неонацистского режима. В Запорожье, на Херсонщине, в Луганске и Донецке видели и видят те зверства, которые творят неонацисты в захваченных районах Харьковской области. Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают людей, пытают, бросают в тюрьмы, сводят счеты и издеваются над мирными гражданами», - отметил в своем обращении президент России.