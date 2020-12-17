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Президент России уверен в реализации нацпроектов

В России продолжат достигать целей национального развития, используя инструменты, которые называются нацпроектами.

Об этом заявил президент России Владимир Путин сегодня, 17 декабря, на ежегодной пресс-конференции для журналистов.

«Критика была изначально. Спрашивали, способны ли мы достичь целей национального развития, используя те инструменты, которые называются нацпроектами для того, чтобы добиться целей? – отметил Путин. - В целом, да. Есть вопросы, требующие дополнительного изучения. Не смотря на пандемию, мы будем развиваться. На эти цели запланировано 500 миллиардов рублей. Мы никуда эти деньги не перенаправим. Все будет по плану».

Президент добавил, что коронавирусная инфекция внесла свои поправки в развитие стратегических целей. На прямую поддержку россиян было направлено 838 миллиардов рублей.

«Это огромные деньги, - подчеркнул глава государства. - И мы вынуждены были их концентрировать на этих направлениях так же, как и на поддержку пострадавших отраслей».

Согласно данным Контрольно-счетной палаты Челябинской области, с начала 2020 года регион направил более 21,2 миллиарда рублей на реализацию национальных проектов. Южный Урал занимает третье место в Уральском федеральном округе по уровню исполнения нацпроекты (на сегодня - 74,8%).

На сегодня Челябинская область находится на третьем месте в Уральском федеральном округе по уровню кассового исполнения расходов на национальные проекты.

Власти Челябинской области уделяют особое внимание реализации нацпроектов в регионе. Губернатор Алексей Текслер на совещании еще раз напомнил подчиненным о необходимости своевременного использования выделенных средств из федерального бюджета. Глава региона поручил правительству и муниципалитетам активизировать работу в ближайшие недели.