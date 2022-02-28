Профсоюз помог водителям «Дикси» взыскать зарплату за переработку

Работники межрегиональной торговой сети «Дикси» в очередной раз обратились к юристам Федерации профсоюзов Челябинской области за помощью и защитой прав. И профсоюз помог им.

Водителям не платили за переработку, ссылаясь, что больше положенного времени в пути они находились исключительно по своей инициативе. Работники не укладывались в смену, продолжительность которой 10 часов, так как перевозка грузов со склада до магазина занимает гораздо больше времени. Логоцентры расположены не только в Челябинске, но и по территории области и даже в соседних регионах – Тюменской и Свердловской областях.

Получив отказ работодателя пересчитать зарплату и учесть переработку, водители обратились к профсоюзным юристам, а затем в суд. Специалисты представили в суде маршрутные и путевые листы, подтверждающие, что время работы составляло более 10 часов. И за пределами смены водители находились еще в пути. Также подтвержден факт, что сверх установленного графика работа выполнялась не по инициативе водителей, а только по заданию работодателя. Позицию профсоюзного юриста поддержал прокурор, участвующий в судебном заседании.

Ленинский районный суд города Челябинска вынес решение в пользу работников. С работодателя будет взыскана заработная плата за сверхурочную работу. Сумма составила 422 тысячи рублей, сообщили в пресс-центре Федерации профсоюзов Челябинской области.