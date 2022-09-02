Пушилин: Мы обязаны освободить все русские города

Сегодня, 2 сентября, заключительный этап федерального просветительского марафона «Знания. Мы вместе», который проходит в Луганске, в онлайн режиме открыл Денис Пушилин, глава ДНР. Начал своё выступление Денис Владимирович с экскурса в историю:

– Именно в Донецких степях сошлись полки князя Игоря и половцы, это как раз описывается в «Слове о полку Игореве». Именно здесь князь Игорь потерпел поражение только лишь из-за того, что началась междоусобица. Сейчас же мы объединены как никогда и вместе противостоим врагу на нашей земле. Наша задача гораздо шире, чем освобождение Луганской и Донецких народных республик или Харькова, Одессы, Херсонской области. Мы обязаны освободить все русские города. А русские города – это те, что были основаны русскими людьми, – сказал руководитель республики.