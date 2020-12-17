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Путин: Будем выяснять, где «ковидные» деньги

Часть сотрудников медицинских организаций, работающих в «красной зоне» по коронавирусной инфекции, жалуются на отсутствие положенных им доплат.

Обращения к президенту Владимиру Путину поступали в ходе подготовки к традиционной итоговой конференции, которая проходит 17 декабря. В ходе конференции поступали и вопросы по бесплатному лекарственному обеспечению пациентов с ковидом.

Президент России Владимир Путин заявил, что федеральный центр будет выяснять, дошли ли до территорий «ковидные» деньги.

«Мы десять миллиардов дали на то, чтобы оперативно реагировать на нерешенные вопросы и пять миллиардов выделили на бесплатные лекарственные препараты для людей, которые лечатся дома. Все деньги из бюджета перечислены. Почему не дают лекарства, и кто из медиков не получает доплаты, будем разбираться. Будем выяснять, где все эти деньги. Некоторые губернаторы совсем недавно докладывали, что все в порядке», - сказал Владимир Путин.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», медики Челябинской области также жаловались на проблемы с получением выплат за работу с больными коронавирусом.

В прокуратуре Челябинской области была оперативно организована работа «горячей линии» по вопросам выплат стимулирующих надбавок медицинским работникам. Осуществлять надзор за обеспечением стимулирующими выплатами врачей, медперсонала, водителей скорой помощи поручил генеральный прокурор России.

Напомним, врачам, которые непосредственно работают с заболевшими коронавирусной инфекцией, из федерального бюджета предусмотрена доплата в размере 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестер – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала - 25 тысяч рублей в месяц. В Челябинской области часть медицинских работников, которые не попали под критерии федеральных доплат, получили региональные доплаты.

Кроме того, наш регион получил дотацию почти в 2,7 миллиарда от федерального правительства. Деньги были выделены на поддержание стабильности региональных бюджетов.