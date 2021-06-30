Путин: Надо налог на голову ввести для тех, кто распространяет слухи

Президент Российской Федерации Владимир Путин развеял опасения жителя Ростовской области по поводу планируемого введения налога на рогатый скот.

Селянин обратился на «прямую линию» с президентом с вопросом, правдивы ли слухи о введении налога на рогатый скот в стране.

«Налог на головы надо ввести для тех, кто такие слухи распространяет», - сказал Владимир Путин и заверил россиянина, что эта информация не соответствует действительности.

«Никто не планирует вводить налог на скот. Это просто слухи», - заверил президент.