Путин об аферистах, которые обманывают пенсионеров: Это просто подонки

Президенту России Владимиру Путину сегодня, в ходе «Прямой линии» пожаловались на рост преступлений, которые совершают телефонные мошенники. В большинстве случаев их жертвами становятся пожилые люди. Доверчивые пенсионеры иногда не только переводят аферистам все свои сбережения, но и берут огромные кредиты, а банки выдают их.

Количество преступлений в сфере телефонных мошенничеств в России растет. Средний рост в год составил порядка 25 процентов. Аферисты представляются сотрудниками банков и легко «разводят» на деньги пенсионеров и ветеранов.

«Это просто подонки. Конечно, с этим нужно бороться. Этим преступлениям способствует незаконный оборот личных персональных данных, по этому вопросу государство и правоохранительные органы должны поработать. Также ЦБ должен активнее бороться с фишинговыми сайтами. Коммерческие банки также должны сузить до нуля возможность действий мошенников. Также, если ЦБ видит, что проходят сомнительные операции со счетами, должны обращаться в полицию», - сказал Владимир Путин.

От действий мошенников ежедневно страдают и южноуральцы. Схема проста. Горожанам звонят якобы сотрудники банка и говорят о том, что происходит попытка оформления кредита на их имя и для отмены данной операции потерпевшим предлагали самостоятельно оформить кредит. Также аферисты внушают жертвам опасения за сбережения, находящиеся на счете в банке. Люди переводят все свои сбережения на якобы «безопасные счета».

Южноуральская полиция плотно сотрудничает с банками.

Напомним, в декабре 2020 года главным управлением МВД России по Челябинской области направлены обращения в региональные отделения нескольких банков. Им было предложено приостановить оказание кредитно-финансовыми организациями услуг по оформлению онлайн-кредитов.

Также аферисты часто представляются сотрудниками социальных служб, полицейскими, сотрудниками органов опеки и обманывают жителей.