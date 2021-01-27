Продажа билетов на этап Кубка мира по сноуборду в Магнитогорске началась

Путин поздравил Байдена

Состоялся первый телефонный разговор президента России Владимира Путина и нового президента США Джо Байдена. В ходе переговоров российский лидер поздравил коллегу с началом деятельности. Беседа была деловой и откровенной, стороны обсудили ряд важнейших вопросов международного сотрудничества, сообщили в Кремле.

По словам Владимира Путина, с учетом особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире нормализация отношений между державами отвечала бы интересам двух стран и всего международного сообщества.

Относительно продления соглашения по СНВ-3 стороны выразили удовлетворение дипломатическими нотами. Также были рассмотрены совместные возможности по сотрудничеств с борьбе с новой коронавирусной инфекцией и в других сферах.

Кроме того, пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки сообщила, что лидеры обсудили вопросы по поддержке суверенитету Украины перед “лицом продолжающейся российской агрессии”, ряд вопросов, которые вызывают обеспокоенность, включая взлом SolarWinds, сообщения о россиянах, назначающих награды за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального и обращение с мирными протестующими со стороны российских сил безопасности.

Напомним, что ранее российская сторона полностью отвергла все вышеперечисленные обвинения.