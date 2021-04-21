Путин предложил оплачивать больничные по уходу за дошкольником в размере 100% от заработка

Больничные листы по уходу за ребенком в возрасте до семи лет должны оплачиваться в полном объеме, вне зависимости от стажа работы родителя.

С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному Собранию.

«Сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребёнком зависит от трудового стажа, в целом это правильно, конечно, и справедливо. Но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже», - отметил глава государства.

Молодые женщины, которые чаще всего и рожают, как правило имею небольшой стаж работы, ч о не позволяет им получать стопроцентную оплату по больничному. А женщины с большим стажем работу решаются на рождение ребенка гораздо реже.

«Надо, безусловно, поддержать тех, кто ждёт ребёнка», - подчеркнул глава государства и предложил «оплачивать больничный по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет включительно в размере 100 процентов от заработка» всем женщинам независимо от количества отработанных лет.

Президент поручил принять все законодательные решения в ближайшее время, чтобы они были реализованы уже с этого года.

Кроме того, Владимир Путин напомнил, что программа материнского капитала расширена и продлена до 2026 года. «Теперь право на него возникает с рождением первенца. Раньше мы такого себе позволить не могли. Материнский капитал проиндексирован и составляет почти 640 тысяч рублей», - подчеркнул президент.