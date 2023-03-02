02.03.2023
Школьное питание в Челябинске – на усиленном контроле родителей
02.03.2023
Украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области
02.03.2023
Троицкие единороссы навестили в зоне СВО земляка-добровольца
02.03.2023
В Варне осуждены нарушители государственной границы
02.03.2023
Челябинцам раскроют тайны вулканов Аркаима
02.03.2023
В Златоусте будут судить живодера, повесившего собаку
Путин проведет третьего марта оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
02.03.2023
Президент подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ
01.03.2023
Президент отметил вклад челябинских врачей в борьбу с коронавирусом
24.02.2023
Сергей Миронов назвал 24 февраля днем обновления России
23.02.2023
Владимир Путин: Наш народ верит в вас – в защитников России, в вашу преданность Отечеству и присяге
Челябинск уже увидел «Силу в правде», теперь увидит «Силу в любви»
01.03.2023
На сигвее? По новым правилам!
01.03.2023
В Чурилово закрыли единственную детскую поликлинику
28.02.2023
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
28.02.2023
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023