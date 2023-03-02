Путин проведет третьего марта оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности в пятницу, третьего марта, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщали, что второго марта глава государства проведет экстренное заседание Совбеза в связи с проникновением украинской диверсионной группы на территорию Брянской области.

Как сообщил Песков, планов по проведению Совбеза сегодня нет. У президента в графике стоит на завтра третье марта, проведение оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Владимир Путин отменил намеченную на второе марта поездку в Пятигорск (он проведет по видеосвязи открытие Года педагога).

Глава государства находится в Кремле и получает оперативную информацию от ФСБ, Минобороны и Росгвардии, а также доклады от губернатора Брянской области о ситуации в приграничном районе после проникновения украинских диверсантов.

В Кремле назвали сегодняшние события в Брянской области атакой террористов. В настоящий момент идет их уничтожение.

Пока неизвестно, будет ли изменен статус спецоперации в связи с атакой украинских диверсантов в Брянской области.

Белорусский погранкомитет сообщил, что граница с Украиной под их пристальным вниманием (Климовский район граничит и с Белоруссией).