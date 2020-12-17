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Путин рассказал о причинах роста цен на продукты питания

В четверг, 17 декабря, президент России Владимир Путин согласился со сложной ситуацией касаемо роста цен на хлеб, макароны, подсолнечное масло и сахар. Глава государства потребовал за неделю решить проблему повышения стоимости продуктов.

Об этом глава государства сказал во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря.

Путин согласился, что «где-то цены растут объективно». Это связано с разницей курса при закупках комплектующих товаров.

«Мы закупаем за большее количество рублей. Потому что рубль немножко просел», - озвучил президент.

В то же время Владимира Путина задел рост цен там, где это не связано с объективными обстоятельствами.

«У нас урожай рекордный за последние шесть лет. И в этом году 134 миллиона тонн будет. А хлеб растет в цене. Макароны растут. Это что такое? – сказал президент. – Потом мне когда-то говорили: надо прикрутить тростниковый сахар, надо поддержать своих производителей. Мы разными способами сделали, но не для того, чтобы создавать дефицит на внутреннем рынке».

Путин сообщил, что цена на сахар выросла на 75%, на подсолнечное масло – на 17%. Президент потребовал решить вопрос с ростом цен за неделю.

«Почему так произошло? Потому что на мировых рынках выросла цена. И начали внутренние цены подтаскивать к общемировым, что совершенно недопустимо», - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что в 2000 году за чертой бедности жило 29% населения. К 2017 году эта цифра упала до 12,3%.

«Сейчас из-за всех этих проблем (пандемия коронавирусной инфекции, - прим.автора) эта планка приподнялась до 13,5%. Это много. Это около 20 миллионов человек, - сказал Путин. - Конечно, есть план по выходу из этой ситуации. Из основной деятельности – это снижение количества людей, живущих за чертой бедности. Во-первых, к 2030 году уйти с 13,5% до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Мы должны исходить из реалий. Цель амбициозная, но реальная».