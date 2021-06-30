Путин: У молодежи появится «Пушкинская карта»

Президент России Владимир Путин пообещал молодежи страны «Пушкинскую карту». На ней будет три тысячи рублей на культурный досуг.

Об этом Владимир Путин сказал сегодня, 30 июня, в ходе «Прямой линии», отвечая на обращение учительницы литературы из небольшого села. Женщина сказала, что денег у молодежи нет, а ей хотелось бы, чтобы они посещали музеи и театры.

«В правительстве прорабатывается вопрос о выдаче молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет «Пушкинской карты». На ее счету будет находиться три тысячи рублей. Однако потратить деньги можно будет только с сентября по декабрь на культурные мероприятия. Такие, как поход в театр», - сказал Путин.

Планируется, что средства, поступившие на карту, будут рассчитаны на четыре месяца. Действовать карты будут с сентября до декабря 2021 года.