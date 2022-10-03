Ратифицированы договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов

Депутаты Государственной Думы РФ ратифицировали договоры и приняли законы о включении в состав Российской Федерации четырех новых субъектов – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

«Решение принято единогласно. В Российской Федерации — 89 субъектов», - написал в своем канале в Telegram председатель ГД Вячеслав Володин.

На рассмотрении данных вопросов присутствовали представители руководства ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Документы о ратификации представил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Этот процесс стал логическим продолжением воссоединения русских земель, начатый с возвращения в Россию Республики Крым и города Севастополя в 2014 году», - сказал глава МИДа.

Также сегодня Госдума приняла в первом чтении и в целом четыре федеральных конституционных закона (ФКЗ) о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Законопроекты были накануне внесены президентом. В соответствии с положениями проектов ФКЗ со дня принятия регионов в состав России и до первого января 2026 года будет действовать переходный период.

Во вторник, четвертого октября, запланировано рассмотрение четырех федеральных конституционных законов в Совете Федерации.

Кроме того, сегодня Совет ГД утвердил депутатов, которые будут координировать работу по взаимодействию с новыми субъектами. Госдуму в ЛНР будет представлять Виктор Водолацкий, в ДНР - Дмитрий Саблин. Координатором в Запорожскую область назначен Герой России Андрей Красов, в Херсонскую область — Глеб Хора.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходили с референдумы. Абсолютным большинством голосов избиратели проголосовали за присоединение их территорий к России.

После проведения референдумов 27 сентября Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав России на правах субъектов.

В пятницу, 30 сентября, в Кремле состоялось подписание договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Документы подписали президент России Владимир Путин и руководители этих субъектов.

В ночь на субботу в Конституционный суд РФ поступили четыре обращения президента Владимира Путина о проверки конституционности международных договоров о включении в состав России четырех новых территорий. В воскресенье, второго октября, КС признал соответствующими Конституции договоры о включении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и об образовании из них в составе РФ новых субъектов.

В понедельник, третьего октября, Госдума ратифицировала международные договоры о принятии в состав России новых территорий и об образовании новых субъектов РФ.