Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении четырех новых территорий в состав России

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Госдуму четыре проекта федеральных конституционных законов о вхождении Донецкой народной Республики (ДНР), Луганской народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав России. Их рассмотрение в Думе намечено на третье октября, в Совете Федерации — четвертое октября.

В соответствии с положениями проектов ФКЗ, со дня принятия регионов в состав России и до первого января 2026 года будет действовать переходный период.

Пределы территории Донецкой Народной республики определяются ее границами на день образования и день принятия в РФ и создания нового субъекта, говорится в проекте договора с ДНР. Аналогично определяются границы трех других новых субъектов в проекте договора с ЛНР, договоров с Запорожской и Херсонской областей.

Граждане ЛНР и ДНР начнут получать паспорта РФ со дня принятия республик в состав России. Со дня принятия Запорожской и Херсонской областей в состав РФ граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на этих территориях, будут признаны гражданами России, за исключением лиц, которые в течение месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей гражданство.

Лица, проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территориях, но выехал в Россию, приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания при условии подачи заявления и принесения Присяги гражданина РФ.

Гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности.

В новых субъектах РФ до первого марта 2023 года создадут органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ, а также фонды ОМС. Будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине.

Предусматриваются гарантии в сфере имущественных отношений. Устанавливаются особенности в сфере регулирования оборота недвижимости, земельных отношений, отношений в сфере кадастровой деятельности и землеустройства. До первого января 2028 года госрегистрация прав на недвижимое имущество будет возможна на основании документов, выданных органами государственной власти республик и Украины.

До первого июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода также будут учреждены органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ. В течение шести месяцев предстоит образовать городские и муниципальные округа в регионах, определить границы муниципальных образований, прокомментировал председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны. Банку России будут предоставлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений.

Бюджетное законодательство будет применяться в образуемых субъектах с первого января 2023 года. Правительство России установит особенности составления проекта бюджета новых субъектов на 2023 год (для республик — и на плановый период 2024 и 2025 годов), а также особенности исполнения бюджетов и формирования бюджетной отчетности. Бюджеты будут утверждены до 15 декабря 2022 года.

Вооруженные Силы, воинские формирования и специализированные органы, сформированные в новых субъектах к настоящему времени, предлагается включить в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

В отношении Запорожской области в закон включены положения, направленные на обеспечение безопасного использования атомной энергии. Наряду с действующим законодательством президентом и правительством РФ могут устанавливаться особенности в отдельных областях использования атомной энергии.